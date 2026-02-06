Οι αποθήκες του κυκλώματος λαθρεμπορίας καπνού: Κατασχέθηκαν όπλα και μετρητά, 25 συλλήψεις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που διακινούσε καπνικά προϊόντα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης. Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικές δυνάμεις έκαναν εφόδους σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.
Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία. Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.
