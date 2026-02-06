Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Πειραιάς: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κουντουριώτου λόγω καθίζησης
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κουντουριώτου, από το ύψος της Λ. Βασ. Γεωργίου Α’ έως το ύψος της οδού Τσαμαδού
Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Κουντουριώτου στον Πειραιά, λόγω καθίζησης οδοστρώματος.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία έχει διακοπεί στην οδό Κουντουριώτου, από το ύψος της Λ. Βασ. Γεωργίου Α’ έως το ύψος της οδού Τσαμαδού.
