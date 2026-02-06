Καιρός: Κακοκαιρία με έναν νεκρό στην Κομοτηνή και προβλήματα σε πολλές περιοχές, πού θα επιμείνουν οι βροχές σήμερα



Υπερχείλισαν ποταμοί στη Σέριφο



Προβλήματα και στη Σύμη



Σοβαρά προβλήματα και κατολισθήσεις από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στην Ικαρία

Καταστροφές και στην Καλαμάτα, έσπασε το ανάχωμα στον ποταμό Άρι στο ύψος της Σπερχογείας

Κλειστά σχολεία και προβλήματα ύδρευσης στον Πύργο

Πλημμυρισμένοι δρόμοι σε Σαμοθράκη και Τριφυλία

Προειδοποίηση για συνεχόμενα βροχοχαμηλά

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός το Σάββατο 07-02-2026

Ο καιρός την Κυριακή 08-02-2026

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις χθες και στο δήμο Καλαμάτας, καθώς έσπασε το ανάχωμα στον ποταμό Άρι στο ύψος της Σπερχογείας, πλημμύρισαν δρόμοι αλλά και τα χωράφια πέριξ του ποταμού. Αμέσως ειδοποιήθηκε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Καλαμάτας και με μηχανήματα έργου επιχείρησαν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.Την ίδια ώρα, σοβαρά προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία και σε άλλες περιοχές της χώρας. Με απόφαση του δημάρχου Πύργου, Στάθη Καννή, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι παιδικοί σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Πύργος, λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και προβλημάτων σε υποδομές και οδικό δίκτυο.Παράλληλα, έχει διακοπεί η υδροδότηση σε Πύργο και Αρχαία Ολυμπία, εξαιτίας εκτεταμένης ζημιάς στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης από τον Ερύμανθο, μετά από κατολίσθηση και υποχώρηση γέφυρας στον παραπόταμο Κλαδέο. Ο δήμαρχος Πύργου δήλωσε ότι θα ζητηθεί να κηρυχθεί ο Δήμος «θεομηνιόπληκτος», λόγω του κινδύνου υπερχείλισης και του ποταμού Αλφειού.Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στη Σαμοθράκη, όπου η έντονη και πολύωρη βροχόπτωση κατέστησε απροσπέλαστες πολλές ιρλανδικές και άλλες διαβάσεις. Ο Δήμος Σαμοθράκης ανακοίνωσε ότι σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί πλήρως, ενώ είχε κλείσει και ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς λόγω της αυξημένης στάθμης των υδάτων.Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η Τριφυλία, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων, ενώ έκλεισε η Εθνική Οδός Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλού Νερού. Προβλήματα σημειώθηκαν και στον δρόμο Κυπαρισσίας – Φιλιατρών, στο ύψος της Τερψιθέας, λόγω συσσώρευσης μεγάλου όγκου νερού.Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για «back-to-back βροχοχαμηλά», σημειώνοντας ότι τις επόμενες ημέρες αναμένονται αρκετές βροχές, αυξημένη υγρασία, νοτιάδες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, καθώς και επεισόδια μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Όπως τονίζει, οι βροχές δεν θα είναι πάντα «αθώες», ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο, λόγω υπερκορεσμού των εδαφών.Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έως το απόγευμα της Πέμπτης καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλά ύψη βροχόπτωσης, με την Ανδρίτσαινα Ηλείας να καταγράφει 143 χιλιοστά, ενώ βροχές σημειώθηκαν σχεδόν στο σύνολο της χώρας.Στην αρχή της ημέρας τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, αλλά γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Βαθμιαία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν καταιγίδες, φαινόμενα που μέχρι το μεσημέρι θα επεκταθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν κυρίως της Πελοπόννησο και τη βόρεια χώρα, ενώ από το απόγευμα ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν εκ νέου του νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων εντοπίζεται στην Κέρκυρα, στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο. Αυξημένες θα είναι κατά περιόδους οι συγκεντρώσεις Αφρικανικής σκόνης.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 15-17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15-17, στα νησιά του Αιγαίου από 10 έως 16-18 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 21-23 βαθμούς Κελσίου.Στο Αιγαίοι οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ και κατά περιόδους ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 5-6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς με ίδιες εντάσεις.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας λίγες ασθενείς βροχές. Οι άνεμοι θα είναι νοτιοανατολικοί και θα πνέουν με εντάσεις 3-4 μποφόρ και κατά περιόδους τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, δίνοντας βροχές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Το βράδυ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη νύχτα στη δυτική Πελοπόννησο οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα νότια.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φθάσει στα βόρεια τους 15 με 18 βαθμούς, τα δυτικά τους 16 με 19 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.Στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στα βόρεια και το πρωί στα κεντρικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6, τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη έως 7 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.