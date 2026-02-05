Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Σαμοθράκης από την έντονη βροχόπτωση
ΕΛΛΑΔΑ
Σαμοθράκη Κακοκαιρία Πλυμμήρες

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Σαμοθράκης από την έντονη βροχόπτωση

Πολλές ιρλανδικές και διαβάσεις έχουν καταστεί απροσπέλαστες, ενώ σε ορισμένα σημεία έχει διακοπεί η κυκλοφορία

Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Σαμοθράκης από την έντονη βροχόπτωση
Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο της Σαμοθράκης λόγω της έντονης και πολύωρης βροχόπτωσης που συνεχίζεται στο νησί.

Σε έκτακτη ανακοίνωση, ο Δήμος Σαμοθράκης επισημαίνει ότι πολλές ιρλανδικές και άλλες διαβάσεις έχουν καταστεί απροσπέλαστες, ενώ σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας.

Κλειστός παραμένει ο δρόμος στην περιοχή της Πλατιάς, καθώς η στάθμη των υδάτων έχει αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

Ο Δήμος καλεί κατοίκους και επισκέπτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να τηρούν αυστηρά τη σήμανση που έχει τοποθετηθεί, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα.

