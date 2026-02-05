Κλειστά τα σχολεία αύριο στον Πύργο λόγω της κακοκαιρίας: Διακοπή υδροδότησης στην πόλη λόγω βλάβης σε αγωγό

Ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν κάθε άσκοπη μετακίνηση μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων