Θεσσαλονίκη: Έβγαλαν βόλτα το σκύλο χωρίς λουρί - «Έπεσαν» 11 πρόστιμα των 300 ευρώ
Παράλληλα επιβλήθηκαν 4 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ το καθένα -Αφορούσαν την παράλειψη ετήσιου κτηνιατρικού ελέγχου και παραβιάσεις των κανόνων ευζωίας των ζώων
Ελέγχους σε δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς πραγματοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού – Ευόσμου κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2026, σε διαφορετικά σημεία της πόλης.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εξετάστηκαν συνολικά 151 ιδιοκτήτες ζώων, ενώ βεβαιώθηκαν 11 παραβάσεις για κυκλοφορία ζώων χωρίς λουρί.
Παράλληλα, επιβλήθηκαν τέσσερα πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ το καθένα, τα οποία αφορούσαν την παράλειψη ετήσιου κτηνιατρικού ελέγχου και παραβιάσεις των κανόνων ευζωίας των ζώων.
Στο πλαίσιο αυτό, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας (σε όσους Δήμους διαθέτουν) και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης), κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις ελέγχου ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, σε διάφορες περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς.
Συγκεκριμένα:
• Ελέχθησαν συνολικά 151 ιδιοκτήτες ζώων και
• Βεβαιώθηκαν:
i) 7 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο για παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης,
ii) 11 πρόστιμα ύψους 300 ευρώ έκαστο για «περίπατο ζώου άνευ οδηγού (λουρί)»,
iii) 2 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ έκαστο για παράληψη ετήσιου κτηνιατρικού ελέγχου,
iv) 2 πρόστιμα ύψους 1.000 ευρώ έκαστο για παραβίαση κανόνων ευζωίας και
v) 2 πρόστιμα ύψους 100 ευρώ έκαστο για παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τις ακαθαρσίες του ζώου.
Στόχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης είναι η συνέχιση υλοποίησης παρόμοιων δράσεων και η επέκταση αυτών σε χώρους στους οποίους παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων».
