Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής στις Γούβες του Ηρακλείου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Τα κύματα της θάλασσας έγιναν πιο έντονα κατά διαστήματα από τα ξημερώματα έως και τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας (2/2)
Σοβαρές ζημιές προκάλεσαν θαλάσσια κύματα χθες το βράδυ στο παραλιακό μέτωπο των Γουβών στο Ηράκλειο της Κρήτης, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Κωνσταντίνου.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, η κατάσταση επιδεινώθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (2/2), με τα κύματα να γίνονται πιο έντονα κατά διαστήματα από τα ξημερώματα έως και τις απογευματινές ώρες.
Ο αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών Χερσονήσου και τοπικός αντιδήμαρχος στη Δημοτική Ενότητα Γουβών, Νικόλαος Σταυρουλάκης:
«Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και πέρυσι και πρόπερσι και παρα-πρόπερσι.
Δυστυχώς, σε τέτοια έκταση το είχαμε ξαναδεί και είναι βέβαιο ότι αν δεν υπάρξει παρέμβαση, θα το ξαναζήσουμε», τονίζουν οι αρμόδιοι, επισημαίνοντας πως το ζήτημα δεν είναι η ένταση του κυματισμού, αλλά η έλλειψη ουσιαστικών έργων προστασίας.
Το πρόβλημα ξεκίνησε χθες το βράδυ. Ο κυματισμός ήταν εντονότερος τη νύχτα και γι’ αυτό προέκυψε αυτή η κατάσταση. Ευτυχώς, δεν περνούσε κάποιος πολίτης εκείνη την ώρα, γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε σοβαρό πρόβλημα», επεσήμανε.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το συγκεκριμένο τμήμα είναι στην αρμοδιότητα της Κτηματικής Υπηρεσίας, ακριβώς επειδή βρίσκεται εντός αιγιαλού. Έχει ξανακαταρρεύσει και στο παρελθόν, όπως φαίνεται και από τις επιδιορθώσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, οι οποίες όμως δεν λύνουν οριστικά το πρόβλημα.
«Ο παραλιακός δρόμος είχε κατασκευαστεί τη δεκαετία του ’90, με ασφαλτόστρωση, τοιχία, φωτισμό και τις απαραίτητες υποδομές. Ωστόσο, οι ζημιές που προκαλεί ο κυματισμός δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Δήμο, ούτε πρακτικά ούτε θεσμικά.
Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μικροπαρεμβάσεις, όπως επιδιορθώσεις σε μικρά τμήματα πεζοδρομίου, απλώς για να μη δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για δημότες και επισκέπτες.
Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη μελέτη και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση.
Βρισκόμαστε ενάμιση με δύο μήνες πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν και είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα κάποιες παρεμβάσεις, ώστε με την έναρξη της τουριστικής περιόδου να μην αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα», τόνισε ο κ. Σταυρουλάκης.
Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα σημεία του παραλιακού μετώπου. Σε αρκετά σημεία του παραλιακού δρόμου παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, όπως προς την Αμερικανική Βάση, όπου και πέρσι σημειώθηκαν ανάλογες καταρρεύσεις.
«Δεν έχει αποκατασταθεί οριστικά, γιατί ακόμη και αν γίνει μια μικρή επιδιόρθωση, με τον επόμενο κυματισμό το πρόβλημα επανεμφανίζεται. Αυτό που ζητάμε είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν τη χρηματοδότηση, τις μελέτες και τις απαραίτητες παρεμβάσεις.
Ο Δήμος από μόνος του δεν μπορεί να υλοποιήσει έργα τέτοιας κλίμακας, καθώς πρόκειται για μεγάλη έκταση και απαιτούνται σημαντικά έργα υποδομής», κατέληξε.
