Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής στις Γούβες του Ηρακλείου, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

, με ασφαλτόστρωση, τοιχία, φωτισμό και τις απαραίτητες υποδομές. Ωστόσο, οι ζημιές που προκαλεί ο κυματισμός δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον Δήμο, ούτε πρακτικά ούτε θεσμικά.Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι μικροπαρεμβάσεις, όπως επιδιορθώσεις σε μικρά τμήματα πεζοδρομίου, απλώς για να μη δημιουργείται άμεσος κίνδυνος για δημότες και επισκέπτες.Το πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Απαιτείται μια ολοκληρωμένη μελέτη και ουσιαστικές παρεμβάσεις, ώστε να δοθεί οριστική λύση.Βρισκόμαστε ενάμιση με δύο μήνες πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν και είναι απαραίτητο να γίνουν άμεσα κάποιες παρεμβάσεις, ώστε με την έναρξη της τουριστικής περιόδου να μην αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα», τόνισε ο κ. Σταυρουλάκης.Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα σημεία του παραλιακού μετώπου. Σε αρκετά σημεία του παραλιακού δρόμου παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, όπως προς την Αμερικανική Βάση, όπου και πέρσι σημειώθηκαν ανάλογες καταρρεύσεις.«Δεν έχει αποκατασταθεί οριστικά, γιατί ακόμη και αν γίνει μια μικρή επιδιόρθωση, με τον επόμενο κυματισμό το πρόβλημα επανεμφανίζεται. Αυτό που ζητάμε είναι οι αρμόδιες υπηρεσίες να αναλάβουν τη χρηματοδότηση, τις μελέτες και τις απαραίτητες παρεμβάσεις.Ο Δήμος από μόνος του δεν μπορεί να υλοποιήσει έργα τέτοιας κλίμακας, καθώς πρόκειται για μεγάλη έκταση και απαιτούνται σημαντικά έργα υποδομής», κατέληξε.