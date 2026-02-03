Ρουβίκωνας: Συνελήφθη αρχηγικό μέλος, μετά την επίθεση σε γραφεία λάθος εταιρείας
Συνελήφθη με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας
Στη σύλληψη του ηγετικού στελέχους της ομάδας Ρουβίκωνας, Γιώργου Καλαϊτζίδη προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Τρίτης (3/2), έπειτα από επίθεση που πραγματοποίησε η οργάνωση σε λάθος επιχείρηση στις Αχαρνές, η οποία βρισκόταν δίπλα στα γραφεία της εταιρείας «Βιολάντα».
Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν μέλη του Ρουβίκωνα υπερπήδησαν τα κάγκελα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές, σπάζοντας με βαριοπούλες τις τζαμαρίες των γραφείων, πιστεύοντας λανθασμένα ότι ανήκαν στη «Βιολάντα».
Ωστόσο, τα πραγματικά γραφεία της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία συνδέεται με την έκρηξη στο εργοστάσιό της στα Τρίκαλα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε εργαζόμενων γυναικών, βρίσκονταν πίσω από την επιχείρηση που τελικά δέχθηκε την επίθεση.
Ο συλληφθείς κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για απείθεια και ηθική αυτουργία.
Σε ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας ανέφερε μεταξύ άλλων πως «ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης» και πρόσθεσε: «Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της. Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε».
