Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια μέθης
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Φορτηγό Αλκοόλ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια μέθης

Εις βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος που οδηγούσε φορτηγό υπό την επήρεια μέθης
Υπό την επήρεια μέθης κατηγορείται ότι οδηγούσε 53χρονος οδηγός φορτηγού, ο οποίος συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας.

Αστυνομικοί της Τροχαίας Ασπροβάλτας τον σταμάτησαν και κατά την αλκοολομέτρηση που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πέραν των επιτρεπόμενων ορίων.

Εις βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ του επιβλήθηκαν και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης