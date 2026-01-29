Κίνηση στους δρόμους: Πολύ δύσκολος ο Κηφισός, έως 15΄οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Κίνηση στους δρόμους: Πολύ δύσκολος ο Κηφισός, έως 15΄οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση στους δρόμους: Πολύ δύσκολος ο Κηφισός, έως 15΄οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δύσκολη ημέρα η σημερινή για την κίνηση στους δρόμους με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται στις περισσότερες κεντρικές λεωφόρους.

Στον Κηφισό, στην κάθοδο, η κίνηση ξεκινά από τη Μεταμόρφωση και συνεχίζεται μέχρι και λίγο πριν την Πέτρου Ράλλη. Στην το μποτιλιάρισμα ξεκινά στον Βοτανικό και φτάνει μέχρι τη Νέα Ιωνία

Πολύ δύσκολες για τους οδηγούς και η Κηφισιάς, η Μεσογείων, η Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου, η παραλιακή από Αλίμου μέχρι Φλοίσβο

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας, προς Ελευσίνα 10΄-15΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Υμηττού 10'-15' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας.


