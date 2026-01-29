H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στο Χολαργό, δείτε φωτογραφίες
Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στο Χολαργό, δείτε φωτογραφίες
Ισχυροί οι άνεμοι στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Kristin
Ισχυροί είναι οι άνεμοι που φυσούν από το πρωί της Πέμπτης και στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Kristin.
Στις 4:30 τα ξημερώματα η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πτώση δέντρου λόγω των ανέμων, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Τζαβέλλα, στον Χολαργό
Στο σημείο βρέθηκαν ένα όχημα με τρεις πυροσβέστες που απομάκρυναν το δέντρο το οποίο με την πτώση του προκάλεσε υλικές σε ένα σταθμευμένο ΙΧ επί της οδού Τζαβέλλα
Δείτε φωτογραφίες
Στις 4:30 τα ξημερώματα η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πτώση δέντρου λόγω των ανέμων, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Τζαβέλλα, στον Χολαργό
Στο σημείο βρέθηκαν ένα όχημα με τρεις πυροσβέστες που απομάκρυναν το δέντρο το οποίο με την πτώση του προκάλεσε υλικές σε ένα σταθμευμένο ΙΧ επί της οδού Τζαβέλλα
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα