Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στο Χολαργό, δείτε φωτογραφίες
Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στο Χολαργό, δείτε φωτογραφίες

Ισχυροί οι άνεμοι στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Kristin

Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στο Χολαργό, δείτε φωτογραφίες
Κώστας Στάμου
Ισχυροί είναι οι άνεμοι που φυσούν από το πρωί της Πέμπτης και στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας Kristin.

Στις 4:30 τα ξημερώματα η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πτώση δέντρου λόγω των ανέμων, στη συμβολή της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Τζαβέλλα, στον Χολαργό

Στο σημείο βρέθηκαν ένα όχημα με τρεις πυροσβέστες που απομάκρυναν το δέντρο το οποίο με την πτώση του προκάλεσε υλικές σε ένα σταθμευμένο ΙΧ επί της οδού Τζαβέλλα

Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στο Χολαργό, δείτε φωτογραφίες
Δέντρο καταπλάκωσε αυτοκίνητο στο Χολαργό, δείτε φωτογραφίες
Κώστας Στάμου
