Αγωνία για νεογέννητο 5 ημερών, μεταφέρθηκε επειγόντως από τη Ρόδο στο Ηράκλειο

Το μικρό αγγελούδι ταξίδεψε από τη Ρόδο με το αεροσκάφος αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών

Επιχείρηση για τη διακομιδή ενός παιδιού μόλις πέντε ημερών από τη Ρόδο στο Ηράκλειο Κρήτης στήθηκε από το ΕΚΑΒ σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού.

Η Κινητή Ιατρική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών και Παιδιών του Οργανισμού, εξοπλισμένη με ειδική θερμοκοιτίδα, μετέφερε με ασφάλεια το νεογέννητο αγόρι από τη Ρόδο στο Ηράκλειο, όπου εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών του Βενιζελείου Νοσοκομείου.

Η αεροδιακομιδή πραγματοποιήθηκε με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, ενώ στη μεταφορά συμμετείχαν διασώστες του «Χαμόγελου του Παιδιού», γιατρός του ΕΚΑΒ και ο πατέρας του βρέφους.

Ο οργανισμός εξέφρασε τις θερμές του ευχές για ταχεία ανάρρωση του μικρού αγοριού, ώστε σύντομα να επιστρέψει υγιές στην αγκαλιά της οικογένειάς του.

