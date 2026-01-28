Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο υπερτυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ στο Ηράκλειο Κρήτης
«Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί στην Κρήτη και έτυχε στο πρακτορείο μας. Ελπίζω ο άνθρωπος να απολαύσει τα χρήματα που κέρδισε», επεσήμανε ο υπεύθυνος του πρακτορείου
Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα στο πρακτορείο ΟΠΑΠ ο υπερτυχερός, που το βράδυ της Κυριακής (25/1) κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο υπεύθυνος του καταστήματος που βρίσκεται στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων 370, στην περιοχή του Ξηροπόταμου, Νικόλαος Πατεράκης, τόνισε πως «δεν ξέρουμε ποιος είναι. Είναι πρωί και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα».
«Δόξα τω Θεώ, πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί στην Κρήτη και έτυχε στο πρακτορείο μας. Ελπίζω ο άνθρωπος να απολαύσει τα χρήματα που κέρδισε», επεσήμανε ο υπεύθυνος του πρακτορείου.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το δελτίο παίχτηκε με σύστημα και ήταν επιλογής του ίδιου του παίκτη. «Η πληροφορία που έχουμε είναι ότι πρόκειται για δελτίο δικής του επιλογής. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ούτε το ακριβές ποσό ούτε περισσότερες λεπτομέρειες», σημείωσε.
