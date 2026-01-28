Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο υπερτυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ στο Ηράκλειο Κρήτης

«Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν δοθεί στην Κρήτη και έτυχε στο πρακτορείο μας. Ελπίζω ο άνθρωπος να απολαύσει τα χρήματα που κέρδισε», επεσήμανε ο υπεύθυνος του πρακτορείου