Πένθος στην Πάτρα για τους νεαρούς που σκοτώθηκαν σε τροχαίο: Το συγκινητικό αντίο του σχολείου τους
Το σχολείο στο οποίο φοιτούσαν ο 19χρονος και η 17χρονη, αποχαιρέτησε τα παιδιά με μία συγκινητική ανακοίνωση
Βυθισμένη στο πένθος είναι η τοπική κοινωνία της Πάτρας για τον ξαφνικό χαμό δύο νέων ανθρώπων από τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Παραλίας. Το σχολείο στο οποίο φοιτούσαν ο 19χρονος και η 17χρονη, αποχαιρέτησε τα παιδιά με μία συγκινητική ανακοίνωση.
Η ανακοίνωσή του 10ου Λυκείου Παραλίας Πατρών:
«Σήμερα η σχολική μας κοινότητα βιώνει μια ανείπωτη απώλεια. Η μαθήτριά μας Αγγελική Δρίβα και ο απόφοιτος του σχολείου μας Νίκος Βαβαρούτας έφυγαν από κοντά μας το Σάββατο 24 Ιανουαρίου. Η καρδιά μας δυσκολεύεται να αποδεχτεί το αδιανόητο και τα λόγια να περιγράψουν την οδύνη μας.
Ως εκπαιδευτικοί, θρηνούμε τα παιδιά μας, τους μαθητές μας, που γνωρίσαμε μέσα από την προσπάθεια, τα γέλια και την καθημερινότητα της τάξης. Αγγελική και Νίκο, η παρουσία σας θα παραμείνει ζωντανή στις αναμνήσεις μας και στις στιγμές που μοιραστήκαμε. Ευχόμαστε κουράγιο στους γονείς, στα αδέρφια και σε όλους τους οικείους. Ο Θεός να σας αναπαύει και να σκεπάζει όλους μας με παρηγοριά. Καλό σας ταξίδι».
Συγκεκριμένα, συγγενείς και φίλοι καταρρακωμένοι έφταναν από το πρωί στο σημείο, με κλάματα χωρίς να μπορούν να αρθρώσουν λέξη. Άφηναν λίγα λουλούδια και κεριά.
Θρήνος στην περιοχήΣύμφωνα με το apohxos.gr, από το πρωί της Κυριακής, συγγενείς, φίλοι, αλλά και άνθρωποι που έμαθαν το μοιραίο νέο περνούσαν από το σημείο του δυστυχήματος για να αφήσουν λίγα λουλούδια στη μνήμη των θυμάτων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε ο 19χρονος κι η 17χρονη που ήταν η συνοδηγός στο μοιραίο όχημα.
Ειδικότερα, 19χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνοδηγό μια 17χρονη, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα προειδοποιητικού σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του οχήματος και της ανήλικης συνεπιβάτη.
Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του ρροχαίου δυστυχήματος.
Η ανακοίνωση της ΑστυνομίαςΑπό τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ,στην Παραλία Πατρών.
