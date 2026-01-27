Πένθος στην Πάτρα για τους νεαρούς που σκοτώθηκαν σε τροχαίο: Το συγκινητικό αντίο του σχολείου τους

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως χάθηκε ο 19χρονος κι η 17χρονη που ήταν η συνοδηγός στο μοιραίο όχημα.Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών σχηματίσθηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα, που συνέβη χθες το βράδυ,στην Παραλία Πατρών.Ειδικότερα, 19χρονος ημεδαπός άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο, με συνοδηγό μια 17χρονη, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα προειδοποιητικού σηματοδότη, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού του οχήματος και της ανήλικης συνεπιβάτη.Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Πατρών διενεργείται προανάκριση για την διακρίβωση των αιτιών και συνθηκών πρόκλησης του ρροχαίου δυστυχήματος.