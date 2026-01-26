Αποκάλυψη από την Αρχή για το ξέπλυμα: Ο λογιστής στην Κρήτη έβαλε €700.000 από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στοιχηματικό λογαριασμό

Μέρος των χρημάτων... επενδύθηκε επίσης σε ακίνητα, ενώ κίνηση παρουσίαζε και η θυρίδα - Μ ε διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί - Στην Ευρωπαία εισαγγελέα το πόρισμα