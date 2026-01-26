Αποκάλυψη από την Αρχή για το ξέπλυμα: Ο λογιστής στην Κρήτη έβαλε €700.000 από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε στοιχηματικό λογαριασμό
Μέρος των χρημάτων... επενδύθηκε επίσης σε ακίνητα, ενώ κίνηση παρουσίαζε και η θυρίδα - Με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων πουφέρονται ως συνεργοί -Στην Ευρωπαία εισαγγελέα το πόρισμα
Ο έλεγχος της Αρχής εντόπισε δεκάδες χιλιάδες ευρώ που επενδύθηκαν σε στοιχηματικές εταιρείες, σε ανέγερση κατοικιών, που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, σε αγορές εκτάσεων αγρού, αλλά και μια τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της.
Τα σημαντικά ευρήματα που συμπίπτουν με τον χρόνο τέλεσης των αποδιδόμενων σε αυτούς αδικημάτων θεωρήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών και ήδη με διάταξη του κ. Βουρλιώτη δεσμεύθηκαν οι περιουσίες των φυσικών αυτουργών και στενών συγγενικών τους προσώπων που φέρονται ως συνεργοί.
Παράλληλα, το πόρισμα Βουρλιώτη με τα ευρήματα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας που έχει οδηγήσει στη φυλακή ήδη τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές, τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χιλετζάκη και τον λογιστή και κουμπάρο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, Γιώργο Λαμπράκη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής οι εμπλεκόμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.
Πέρα από όλα αυτά, ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους και συγκεκριμένα ο λογιστής φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας ξεπλύνει και με αυτή τη μέθοδο μαύρο χρήμα.
Η έρευνα της Αρχής
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε ότι το χρονικό διάστημα από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις.
Τα χρηματικά αυτά ποσά που αναλήφθηκαν μετά την πίστωση τους, είναι κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.
Επιπλέον, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται ότι με συγγενικά του πρόσωπα είχε εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τα οποία με βάση τα ευρήματα της Αρχής προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.
Κλείσιμο
Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων με βάση τις φορολογικές δηλώσεις είναι το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.
Παράλληλα, από την έρευνα της Αρχής προέκυψε ότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν και την ανεύρεση μιας τραπεζικής θυρίδας που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά δώδεκα φορές, γεγονός που δημιουργεί, υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Ακόμη, εντοπίστηκε ένας ακόμα τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.
Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του κυρίου Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των υπόπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.
Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών