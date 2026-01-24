Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου στον Άλιμο από ομάδα ανηλίκων, του έσπασαν οστό κάτω από το μάτι
Άγριος ξυλοδαρμός 13χρονου στον Άλιμο από ομάδα ανηλίκων, του έσπασαν οστό κάτω από το μάτι
Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας 13χρονος στον Άλιμο από ομάδα δέκα ανηλίκων, με αποτέλεσμα να του σπάσουν το κόκκαλο κάτω από το δεξί μάτι και να διακομιστεί στο νοσοκομείο.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 23.01.2026, περίπου στις 19:15, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στην περιοχή του Αλίμου. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.
Για την υπόθεση διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου, με στόχο την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 23.01.2026, περίπου στις 19:15, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Τραχώνων, στην περιοχή του Αλίμου. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική.
Για την υπόθεση διενεργείται προκαταρκτική έρευνα από το Τμήμα Ασφαλείας Αλίμου, με στόχο την ταυτοποίηση, τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα