Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Κατασχέθηκαν πάνω από 155 κιλά ναρκωτικών στο λιμάνι της Πάτρας, δύο συλλήψεις από το Λιμενικό
Κατασχέθηκαν πάνω από 155 κιλά ναρκωτικών στο λιμάνι της Πάτρας, δύο συλλήψεις από το Λιμενικό
Κοκαΐνη και κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας εντοπίστηκαν σε φορτηγό που είχε αφιχθεί από την Ιταλία – Συνελήφθησαν ένας 49χρονος οδηγός και ένας 41χρονος παραλήπτης
Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 49 και 41 ετών, προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες χθες στελέχη του Λιμενικού Σώματος στο λιμάνι της Πάτρας και στην Αττική, έπειτα από επιχείρηση μεγάλης κλίμακας για τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κατά την οποία κατασχέθηκαν περισσότερα από 155 κιλά κοκαΐνης και κάνναβης.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, του Γραφείου Ασφάλειας, της Ομάδας Κ9 και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και την αντίστοιχη ομάδα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε φορτηγό όχημα με επικαθήμενο, οδηγούμενο από τον 49χρονο, το οποίο είχε εκφορτωθεί στο νότιο λιμάνι της Πάτρας από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από λιμάνι της Ιταλίας, ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΕΖΚΑΛ» υπέδειξε την ύπαρξη ύποπτων αντικειμένων.
Στον χώρο οδήγησης του οχήματος εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες είκοσι πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 22 κιλών και 693 γραμμαρίων. Σε περαιτέρω έλεγχο στον χώρο του φορτίου του επικαθήμενου βρέθηκαν 163 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας τύπου SKUNK, συνολικού μικτού βάρους 133 κιλών και 669 γραμμαρίων, καθώς και επιπλέον είκοσι συσκευασίες κοκαΐνης βάρους 21 κιλών και 942 γραμμαρίων.
Υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του 41χρονου στην περιοχή του Χαϊδαρίου, όπου προσήλθε με Ι.Χ. όχημα προκειμένου να παραλάβει μέρος των ναρκωτικών ουσιών.
Ακολούθησε νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του 49χρονου στο Χαλκούτσι Αττικής, κατά την οποία εντοπίστηκαν ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, ένα μαχαίρι τύπου ματσέτας με λάμα μήκους 25 εκατοστών, 13 σφραγίδες ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών καθώς και ένας φορητός υπολογιστής.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 41χρονου στην Αθήνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 5.700 ευρώ, 285 τουρκικές λίρες, ένας φορητός υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο, τρεις κάρτες SIM, μία ζυγαριά ακριβείας και καταγραφικό σύστημα κλειστού κυκλώματος καμερών.
Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών πρόκειται να αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Πατρών για εργαστηριακή εξέταση. Παράλληλα κατασχέθηκαν το φορτηγό όχημα με το επικαθήμενο, το Ι.Χ. αυτοκίνητο και όλα τα ανευρεθέντα αντικείμενα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, του Γραφείου Ασφάλειας, της Ομάδας Κ9 και του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πάτρας, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος και την αντίστοιχη ομάδα του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.
Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε φορτηγό όχημα με επικαθήμενο, οδηγούμενο από τον 49χρονο, το οποίο είχε εκφορτωθεί στο νότιο λιμάνι της Πάτρας από επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο προερχόμενο από λιμάνι της Ιταλίας, ο αστυνομικός σκύλος ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών «ΜΕΖΚΑΛ» υπέδειξε την ύπαρξη ύποπτων αντικειμένων.
Στον χώρο οδήγησης του οχήματος εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένες είκοσι πλαστικές συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 22 κιλών και 693 γραμμαρίων. Σε περαιτέρω έλεγχο στον χώρο του φορτίου του επικαθήμενου βρέθηκαν 163 πλαστικές συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας τύπου SKUNK, συνολικού μικτού βάρους 133 κιλών και 669 γραμμαρίων, καθώς και επιπλέον είκοσι συσκευασίες κοκαΐνης βάρους 21 κιλών και 942 γραμμαρίων.
Υπό την εποπτεία του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, οι λιμενικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη και του 41χρονου στην περιοχή του Χαϊδαρίου, όπου προσήλθε με Ι.Χ. όχημα προκειμένου να παραλάβει μέρος των ναρκωτικών ουσιών.
Ακολούθησε νόμιμη κατ’ οίκον έρευνα στην οικία του 49χρονου στο Χαλκούτσι Αττικής, κατά την οποία εντοπίστηκαν ένα όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης, ένα μαχαίρι τύπου ματσέτας με λάμα μήκους 25 εκατοστών, 13 σφραγίδες ελληνικών και βουλγαρικών εταιρειών καθώς και ένας φορητός υπολογιστής.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 41χρονου στην Αθήνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 5.700 ευρώ, 285 τουρκικές λίρες, ένας φορητός υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο, τρεις κάρτες SIM, μία ζυγαριά ακριβείας και καταγραφικό σύστημα κλειστού κυκλώματος καμερών.
Την προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας, ενώ οι κατασχεθείσες ποσότητες ναρκωτικών πρόκειται να αποσταλούν στη Χημική Υπηρεσία Πατρών για εργαστηριακή εξέταση. Παράλληλα κατασχέθηκαν το φορτηγό όχημα με το επικαθήμενο, το Ι.Χ. αυτοκίνητο και όλα τα ανευρεθέντα αντικείμενα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα