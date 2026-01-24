Μία νεκρή γυναίκα και ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του στην Ικαρία, συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών
Μία νεκρή γυναίκα και ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του στην Ικαρία, συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών

Οι έρευνες διεξάγονται με πλωτά και εναέρια μέσα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης

Μία νεκρή γυναίκα και ένα ανήλικο αγόρι χωρίς τις αισθήσεις του στην Ικαρία, συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης μεταναστών
Μία γυναίκα βρέθηκε νεκρή από το Λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Ικαρίας κατά την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών. Νωρίτερα οι Αρχές έκαναν γνωστό ότι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένα ανήλικο αγόρι.

Όπως έγινε γνωστό, ελικόπτερο του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή εντόπισε τη σορό γυναίκας στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του αεροδρομίου της Ικαρίας. Ακολούθησε περισυλλογή της από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, σε απόσταση περίπου δύο ναυτικών μιλίων βόρεια του νησιού.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Καρλόβασι, ενώ οι έρευνες των λιμενικών αρχών συνεχίζονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτό ανοικτής θαλάσσης του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος, ιδιωτικό σκάφος, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που επιχειρούν υπό συντονισμό για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περίπου 50 άτομα, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Όπως έγινε γνωστό, το σκάφος που μετέφερε τους μετανάστες αποβίβασε τους επιβαίνοντες κοντά σε βραχώδη ακτή στην περιοχή Περδίκι, ωστόσο κάποιοι δεν κατάφεραν να προσεγγίσουν την ακτή, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το τραγικό περιστατικό.
