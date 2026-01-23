Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Στη φυλακή ο 39χρονος που κυνηγούσε με τσεκούρι γυναίκα και το ανήλικο παιδί της στην Κρήτη
Του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 7 ετών
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε 39χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος καταδίωκε και απειλούσε με τσεκούρι τη γειτόνισσά του και το ανήλικο παιδί της.
Σε βάρος του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης επτά ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, γεγονός που οδηγεί άμεσα στην φυλακή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο 39χρονος προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο αυτοκίνητο της γυναίκας στην περιοχή Γούβες, ενώ φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, λέγοντας ότι σε όραμα που είχε δει έπρεπε να σκοτώσει το παιδί.
Η συμπεριφορά του κατηγορούμενου παρέμεινε προκλητική ακόμη και ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς φώναζε «άντε να τελειώνετε να πάω σπίτι να κοιμηθώ», ενώ την προηγούμενη ημέρα, στο πλαίσιο αναβολής της διαδικασίας, επέπληξε τον πρόεδρο του δικαστηρίου επειδή χαμογελούσε.
