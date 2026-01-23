Στη φυλακή ο 39χρονος που κυνηγούσε με τσεκούρι γυναίκα και το ανήλικο παιδί της στην Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Τσεκούρι

Στη φυλακή ο 39χρονος που κυνηγούσε με τσεκούρι γυναίκα και το ανήλικο παιδί της στην Κρήτη

Του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 7 ετών

Στη φυλακή ο 39χρονος που κυνηγούσε με τσεκούρι γυναίκα και το ανήλικο παιδί της στην Κρήτη
8 ΣΧΟΛΙΑ
Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε 39χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, ο οποίος καταδίωκε και απειλούσε με τσεκούρι τη γειτόνισσά του και το ανήλικο παιδί της.

Σε βάρος του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης επτά ετών, με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, γεγονός που οδηγεί άμεσα στην φυλακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, ο 39χρονος προκάλεσε εκτεταμένες φθορές στο αυτοκίνητο της γυναίκας στην περιοχή Γούβες, ενώ φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση σύγχυσης, λέγοντας ότι σε όραμα που είχε δει έπρεπε να σκοτώσει το παιδί.

Η συμπεριφορά του κατηγορούμενου παρέμεινε προκλητική ακόμη και ενώπιον του δικαστηρίου, καθώς φώναζε «άντε να τελειώνετε να πάω σπίτι να κοιμηθώ», ενώ την προηγούμενη ημέρα, στο πλαίσιο αναβολής της διαδικασίας, επέπληξε τον πρόεδρο του δικαστηρίου επειδή χαμογελούσε.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης