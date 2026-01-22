H κακοκαιρία έφτασε στη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Κακοκαιρία Λιμάνι Πλοίο

H κακοκαιρία έφτασε στη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει, δείτε βίντεο

Μέχρι το απόγευμα θα ταλαιπωρηθούν τα Δωδεκάνησα από την κακοκαιρία

H κακοκαιρία έφτασε στη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει, δείτε βίντεο
Στα Δωδεκάνησα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία που εδώ και 24 ώρες σαρώνει σχεδόν όλη τη χώρα.

Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.



Την ίδια ώρα το πλοίο της εταιρείας SAOS έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να δέσει στο λιμάνι.



Από τη μανία του καιρού δεν γλίτωσαν, ωστόσο, αλιευτικά που υπέστησαν σημαντικές ζημιές καθώς χτυπιόντουσαν το ένα με το άλλο λόγω της κακοκαιρίας.

Κλείσιμο


Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση ενώ η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Thema Insights

IROES: Δίπλα στους Καθημερινούς Ήρωες, για να ζουν κάθε στιγμή με πραγματική δύναμη

Οι IROES της Stoiximan δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα. Είναι μια ομπρέλα δράσεων με ξεκάθαρο σκοπό: τη στήριξη της συμπερίληψης, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την ενδυνάμωση ανθρώπων κάθε ηλικίας μέσα από τον αθλητισμό, την εκπαίδευση και τη βιωματική μάθηση

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης