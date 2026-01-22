Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
H κακοκαιρία έφτασε στη Ρόδο: Η θάλασσα βγήκε στο λιμάνι, πλοίο έδωσε μάχη για να δέσει, δείτε βίντεο
Μέχρι το απόγευμα θα ταλαιπωρηθούν τα Δωδεκάνησα από την κακοκαιρία
Στα Δωδεκάνησα έφτασε το βράδυ της Τετάρτης η κακοκαιρία που εδώ και 24 ώρες σαρώνει σχεδόν όλη τη χώρα.
Χαρακτηριστικές οι εικόνες που καταγράφηκαν στο λιμάνι της Ρόδου με τη θάλασσα να βγαίνει στον παραλιακό δρόμο.
Την ίδια ώρα το πλοίο της εταιρείας SAOS έδωσε μάχη με τους ισχυρούς ανέμους και τη φουρτουνιασμένη θάλασσα για να δέσει στο λιμάνι.
Από τη μανία του καιρού δεν γλίτωσαν, ωστόσο, αλιευτικά που υπέστησαν σημαντικές ζημιές καθώς χτυπιόντουσαν το ένα με το άλλο λόγω της κακοκαιρίας.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα Δωδεκάνησα σήμερα αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές έως το απόγευμα.
Οι άνεμοι θα είναι νότιοι νοτιοανατολικοί 6 με 7 και στα νότια 8 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση ενώ η θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
