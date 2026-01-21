Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η Vodafone κατακτά την 1η θέση καλύτερου εργοδότη στην Ελλάδα, ενώ για 8η χρονιά αναγνωρίζεται ως Top Employer από το διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute.
Εισροή υδάτων στον Ηλεκτρικό μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου: Κλειστοί οι σταθμοί Καλλιθέας και Μοσχάτου
Εισροή υδάτων στον Ηλεκτρικό μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου: Κλειστοί οι σταθμοί Καλλιθέας και Μοσχάτου
Προβλήματα υπάρχουν και στη λειτουργία της Γραμμής 7 του Τραμ στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά
Πολλά τα προβλήματα από την έντονη κακοκαιρία, ενώ πριν λίγο σημειώθηκε εισροή υδάτων στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, στο τμήμα μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να είναι προσωρινά κλειστοί οι σταθμοί Καλλιθέας και Μοσχάτου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Φάληρο - Πειραιάς και Ταύρος - Κηφισιά - Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου - Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.
Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο - ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.
Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:
Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Φάληρο - Πειραιάς και Ταύρος - Κηφισιά - Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου - Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.
Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο - ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα