Εισροή υδάτων στον Ηλεκτρικό μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου: Κλειστοί οι σταθμοί Καλλιθέας και Μοσχάτου
Προβλήματα υπάρχουν και στη λειτουργία της Γραμμής 7 του Τραμ στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά

Μαριάννα Τζάννε
Πολλά τα προβλήματα από την έντονη κακοκαιρία, ενώ πριν λίγο σημειώθηκε εισροή υδάτων στη Γραμμή 1 του ΗΣΑΠ, στο τμήμα μεταξύ Φαλήρου και Μοσχάτου, με αποτέλεσμα να είναι προσωρινά κλειστοί οι σταθμοί Καλλιθέας και Μοσχάτου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 1 του Μετρό διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς - Φάληρο - Πειραιάς και Ταύρος - Κηφισιά - Ταύρος, λόγω εισροής υδάτων στη Γραμμή στην περιοχή μεταξύ Φαλήρου - Μοσχάτου. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Μοσχάτο και Καλλιθέα.

Στη Γραμμή 7 του Τραμ Ασκληπιείο Βούλας- Αγία Τριάδα Πειραιά η κυκλοφορία διεξάγεται στο τμήμα Παλαιό Δημαρχείο - ΣΕΦ, λόγω εισροής υδάτων στον τροχιόδρομο στις περιοχές της Γλυφάδας και του Πειραιά.
