Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος

Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος

Παραιτήθηκε ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος μετά από δύο θητείες στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ

Νέος πρόεδρος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ο Κωνσταντίνος Κουτσόπουλος
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος στη σημερινή του συνεδρίαση, μετά την υποβολή παραίτησης εκ μέρους του προέδρου Αθανάσιου Εξαδάκτυλου, πραγματοποίησε ανασυγκρότηση του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Μετά από εκλογική διαδικασία:

Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Κουτσόπουλος Κων/νος

Α΄ αντιπρόεδρος αναλαμβάνει ο Ψυχογιός Βασίλειος

Β΄ αντιπρόεδρος παραμένει ο Παναγιωτίδης Βλαδίμηρος

Γενικός γραμματέας παραμένει ο Βαρνάβας Δημήτριος

Ταμίας αναλαμβάνει ο Παπανδρούδης Ανδρέας

Ο κ. Εξαδάκτυλος, ο οποίος παραμένει μέλος στο ΔΣ, κατέθεσε την εξής δήλωση:

«Μετά από δύο θητείας στη θέση του προέδρου του ΠΙΣ, με καθαρή συνείδηση και υψηλό φρόνημα, ήρθε η ώρα να κλείσει αυτός ο κύκλος για μένα.

Αφού ευχαριστήσω τους ιατρούς της χώρας για την εμπιστοσύνη τους και τους συνεργάτες μου για τη βοήθειά τους, με αίσθημα χαράς επιστρέφω στην απερίσπαστη άσκηση της πλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη και κάθε επιτυχία στο διάδοχό μου».

