Εξιχνιάστηκε η υπόθεση της μεγάλης χασισοφυτείας στο Αμάρι του Ρεθύμνου, συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ άτομα, ηλικίας 18 έως 41 ετών - Ένας εκ των αδελφών φέρεται να πραγματοποίησε τουλάχιστον 27 αγοραπωλησίες κοκαΐνης





Συνολικά συνελήφθησαν τέσσερις Έλληνες, ηλικίας 35, 26 και δύο 29 ετών, εκ των οποίων οι δύο πρώτοι είναι αδέλφια. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι τέσσερις κατηγορούμενοι είχαν από κοινού προβεί στην καλλιέργεια φυτείας κάνναβης που περιλάμβανε περίπου 80





Η φυτεία είχε εντοπιστεί τον Οκτώβριο του 2025 σε περιοχή στις Βρύσες Αμαρίου, στον Δήμος Αμαρίου, ενώ η υπόθεση τέθηκε σε βάθος διερεύνηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.







Ειδικότερα, φέρεται να πραγματοποίησε τουλάχιστον 27 αγοραπωλησίες κοκαΐνης σε τέσσερις άνδρες, από 2 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025.



Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται συνολικά οκτώ άνδρες, ηλικίας από 18 έως 41 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται –κατά περίπτωση– για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και



Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου, σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:



«Εξιχνιάστηκε, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου σε συνεργασία με αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, υπόθεση εντοπισμού φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης αποτελούμενη από -80- δενδρύλλια κάνναβης σε περιοχή του Δήμου Αμαρίου την 04.10.2025 (σχετικό Δελτίο τύπου της 05.10.2025).



Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική προανάκριση πρόκυψε ότι τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 35, 26 και δύο 29χρονοι, από κοινού είχαν προβεί στην καλλιέργεια της ανωτέρω φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης.



Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε από τη συνεχιζόμενη έρευνα του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου ο 35χρονος προέβαινε στην διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης σε περιοχές του Δήμου Αμαρίου πραγματοποιώντας τουλάχιστον είκοσι εφτά (27) αγοραπωλησίας κατά το χρονικό διάστημα από 02-21.09.2025 σε τέσσερις ημεδαπούς.



Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται οχτώ ημεδαποί ηλικίας από 18 έως 41 ετών κατηγορούμενοι για κατά περίπτωση αδικήματα της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και διακίνηση και προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.



Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηρακλείου».