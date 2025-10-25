Κρήτη: Σχεδόν 14 κιλά κάνναβης βρέθηκαν στο Ρέθυμνο - Ένας ανήλικος ανάμεσα στους τέσσερις συλληφθέντες

Κλείσιμο

Επιχείρηση με…είχαν στήσει τέσσερα άτομα που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τις αρχές. Σύμφωνα με το cretapost, πρόκειται για δύο αδέλφιακαιένανφίλο τους και έναξάδερφο των αδελφών.Όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί αξιοποιώντας τα στοιχεία που είχαν σε βάρος τους, τους είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση.Έτσι χθες οργάνωσαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχή του δήμου Αμαρίου όπου αρχικά εντόπισαν τον 37χρονο με τον έναν 25χρονο και στη συνέχεια είδαν τον άλλον 25χρονο με τον 17χρονο να μπαίνουν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο.Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εξωτερικούς χώρους και στο όχημα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:13 κιλά και 927 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,2 δενδρύλλια κάνναβης,κυνηγετικό όπλο67 φυσίγγια6 κινητά τηλέφωναΟι τέσσερις νεαροί συνελήφθησαν και το όχημα κατασχέθηκε ως μέσω μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.