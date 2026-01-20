Ομόφωνο «όχι» από τον Δήμο Λοκρών στο αιολικό πάρκο που... περικυκλώνει την Κυρτώνη

Ο δήμαρχος Λοκρών Αθανάσιος Ζεκεντές δηλώνει ότι το έργο «πρόκειται να θίξει ανεπανόρθωτα την ποιότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής»

Δεν αρκούν τα ανταποδοτικά οφέλη

Σοβαρές αντιρρήσεις στον σχεδιασμό για την εγκατάσταση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 45 MW στην περιοχή της Κυρτώνης του Δήμου Λοκρών, από τη γερμανική εταιρεία Energiequelle εκφράζει σύσσωμη η τοπική κοινωνία.Σημείο τριβής για το νέο αιολικό, το οποίο είναι στη φάση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αποτελεί η χωροθέτηση των έξι ανεμογεννητριών ύψους 250 μέτρων. Όπως δηλώνουν τοπικοί φορείς, οι ανεμογεννήτριες προβλέπεται να τοποθετηθούν σε απόσταση από 800 έως 1.000 μέτρα από το χωριό, με νοτιοανατολική διάταξη που, όπως επισημαίνεται, περικυκλώνει ουσιαστικά τον οικισμό. Οι κάτοικοι εκφράζουν έντονη ανησυχία τόσο για την αλλοίωση του τοπίου όσο και για τις επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής.Το έργο βρίσκεται στο στάδιο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) να έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Στο πλαίσιο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών κλήθηκε να γνωμοδοτήσει στα τέλη Δεκεμβρίου και, με ομόφωνη απόφαση, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού πάρκου.Οπως τονίζει ο δήμαρχος Λοκρών, από το περιεχόμενο της ΜΠΕ προκύπτει ότι το έργο «πρόκειται να θίξει ανεπανόρθωτα την ποιότητα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής». Παράλληλα, επισημαίνει ότι σχεδιάζεται χωρίς να λαμβάνει υπόψη το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο προβλέπει συγκεκριμένες Ζώνες Αιολικών Πάρκων για τη χωροθέτηση τέτοιων έργων αλλά και χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση των σωρευτικών επιπτώσεων, δεδομένου ότι το αιολικό εξετάζεται μεμονωμένα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλα αιολικά έργα που ήδη λειτουργούν ή έχουν αδειοδοτηθεί στην ευρύτερη περιοχή.Αντίθετα, επιλέγεται η εγκατάσταση όλων των ανεμογεννητριών εντός δασικού οικοσυστήματος, χωρίς ειδική αξιολόγηση για την απώλεια του δασικού πλούτου, ενώ δεν εξετάζονται τεκμηριωμένες εναλλακτικές λύσεις χωροθέτησης.Μετά την αρνητική γνωμοδότηση του δήμου, μαζί με τις γνωμοδοτήσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων (αρχαιολογίας, δασικής υπηρεσίας κ.ά.), ο φάκελος του έργου θα διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να διατυπωθεί η τελική κρίση αφού λόγω μεγέθους η έγκριση περιβαλλοντικών όρων δεν θα δοθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.Παρά το γεγονός ότι στην ευρύτερη περιοχή της Φθιώτιδας λειτουργούν και άλλα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επισημαίνεται ότι αυτά βρίσκονται σε σαφώς μεγαλύτερες αποστάσεις από τους οικισμούς, χωρίς άμεση οπτική επαφή. Αντιθέτως, το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κοντινό στον οικισμό, γεγονός που το διαφοροποιεί αρνητικά στα μάτια της τοπικής κοινωνίας.Η στάση τόσο της δημοτικής αρχής όσο και της αντιπολίτευσης εμφανίζεται ενιαία και ξεκάθαρα αρνητική απέναντι στο έργο, με κοινή εκτίμηση ότι η περιβαλλοντική και χωρική επιβάρυνση δεν μπορεί να αντισταθμιστεί από οποιοδήποτε ανταποδοτικό όφελος.«Δεν τίθεται ζήτημα οικονομικών ανταλλαγμάτων, καθώς θεωρείται ότι η ζημιά για τον τόπο θα είναι μη αναστρέψιμη», επισημαίνει και η επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης του Δήμου Λοκρώνη οποία τονίζει ότι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν μπορεί να προχωρά αποσπασματικά, χωρίς σαφή χωροταξικό σχεδιασμό και χωρίς τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.Όπως δηλώνει στο, η συγκεκριμένη επένδυση δεν εντάσσεται σε ένα συνολικό και ισορροπημένο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά επιβαρύνει δυσανάλογα μια περιοχή που ήδη σηκώνει μεγάλο ενεργειακό φορτίο, υπονομεύοντας τις αναπτυξιακές της προοπτικές.