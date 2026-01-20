Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Πάτρα, έπεσαν μάρμαρα σε ΙΧ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Προβλήματα από την κακοκαιρία στην Πάτρα, έπεσαν μάρμαρα σε ΙΧ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Περνούσαν περαστικοί από το σημείο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς - Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ
Προβλήματα προκαλούν από νωρίς το πρωί της Τρίτης 20/1 στην Πάτρα οι σφοδροί άνεμοι που πνέουν σήμερα στην περιοχή, με μάρμαρα να πέφτουν από κτήριο στη συμβολή των οδών Καποδιστρίου και Πετμεζά, καταλήγοντας στο οδόστρωμα και πάνω σε ένα ΙΧ.
Από την πτώση των υλικών υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές σταθμευμένο όχημα, το οποίο ευτυχώς ήταν άδειο, χωρίς να βρίσκεται εντός του οδηγός ή επιβάτης. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία στους κατοίκους και στους καταστηματάρχες της περιοχής, οι οποίοι έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις Αρχές.
Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, οι οποίες προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου με ειδικές κορδέλες, προκειμένου να αποτραπεί η διέλευση πεζών και οχημάτων και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στο κτίριο για το ενδεχόμενο νέων αποκολλήσεων.
Παράλληλα, από το πρωί έχουν πέσει και δέντρα σε διάφορα σημεία, ενώ καταγράφονται και διακοπές ρεύματος σε Μεσσάτιδα, Βούντενη, Μπάλα, Βελβίτσι, και τμήματα του Ρίου.
Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο - Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.
Απαγορευτικό απόπλου στο Ρίο - Αντίρριο λόγω ισχυρών ανέμων, δείτε βίντεοΠροβλήματα καταγράφονται σήμερα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα εκτελεστεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές.
Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.
Πηγές: Pelop.gr - Thebest.gr
