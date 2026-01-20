Κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές καταιγίδες: Υψηλός κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική την Τετάρτη

Υψηλός κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική

Χιόνια και καταιγίδες σε πολλές περιοχές

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι σήμερα

Προβλήματα σήμερα στα λιμάνια στη δυτική Ελλάδα

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τετάρτη 21-01-2026

Ο καιρός την Πέμπτη 22-01-2026

Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026

Ο καιρός το Σάββατο 24-01-2026

Την ίδια ώρα, στα κεντρικά και νότια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, αναμένονται ισχυρότατες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10.«Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική είναι πάρα πολύ αυξημένος την Τετάρτη», τονίζει ο Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, υψηλής υγρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρών.Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά και τα ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας όπως τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα. Παράλληλα, ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων αναμένονται την Τετάρτη σε Ιόνιο, Αιγαίο, Αττική, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, με ανέμους που θα φτάνουν τα 9–10 μποφόρ. Ο ίδιος συνιστά αυξημένη προσοχή και για την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα δεν θα υποχωρήσουν άμεσα.Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων σε πολλές περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας, με μέσες εντάσεις έως 8 μποφόρ. Στα νοτιοδυτικά, οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να φτάσουν κατά τόπους τα 110–120 χιλιόμετρα την ώρα.Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι περιοχές όπου περιμένουμε τις μεγαλύτερες ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια της Τρίτης 20/01 τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00), τις πρωινές ώρες (08:00) και τις απογευματινές ώρες (17:00):Χάρτης 1. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.Χάρτης 2. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρωινές ώρες (08:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.Χάρτης 3. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις απογευματινές ώρες (17:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.Μικροπροβλήματα καταγράφονται σήμερα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο - Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα εκτελεστεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.Προβλέπονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά χιονοπτώσεις. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις Νότιες Κυκλάδες, το Νότιο Ιόνιο, τα Κύθηρα βροχές και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 2 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -6 έως 7, στη Θράκη από -6 έως 4, στην Ήπειρο από -1 έως 9 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -1 έως 6, στη Στερεά από 2 έως 8 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από -1 έως 8 βαθμούς, στα Επτάνησα από 5 έως 9, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 1 έως 7 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 5 έως 12 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 12 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 8 και στα νοτιοδυτικά 9 τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Νότιο Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος 7-8 μποφόρ.Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 6 βαθμούς.Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.