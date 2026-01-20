Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για 36 ώρες με προειδοποίηση και για την Αττική - Έρχονται σφοδρές καταιγίδες και έντονες χιονοπτώσεις

Κακοκαιρία από την Τετάρτη 21/1 με ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους - Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική, τι δείχνουν τα μοντέλα - Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας