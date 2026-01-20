Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για 36 ώρες με προειδοποίηση και για την Αττική - Έρχονται σφοδρές καταιγίδες και έντονες χιονοπτώσεις
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων για 36 ώρες με προειδοποίηση και για την Αττική - Έρχονται σφοδρές καταιγίδες και έντονες χιονοπτώσεις
Κακοκαιρία από την Τετάρτη 21/1 με ισχυρές βροχές, χιόνια και θυελλώδεις ανέμους - Ποιες ώρες θα βρέξει στην Αττική, τι δείχνουν τα μοντέλα - Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Τρίτης 20/1 η ΕΜΥ.
Πιο αναλυτικά,
Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά:
Α. τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο,
Β. τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και
Γ. τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους
Πιο συγκεκριμένα:
Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) την Τετάρτη μέχρι το απόγευμα
β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια την Τετάρτη από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ
γ. στην Αττική το μεσημέρι - απόγευμα της Τετάρτης
δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες το απόγευμα της Τετάρτης
ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά το βράδυ της Τετάρτης έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης
στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες
Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται την Τετάρτη
α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά - ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)
β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά - ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς
γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά - ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές
δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα
ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι - απόγευμα
στ. στα ορεινά - ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα - βράδυ.
Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.
Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 21-01-2026 στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως στην Αττική, ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.
Ολόκληρη η ανάρτησή του
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές, με 5 βαθμούς Κελσίου το πρωί στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 3 στον Βόλο και -1 στην Τρίπολη.
Παράλληλα, προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας.
Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, στη Θεσσαλία –κυρίως στα κεντρικά και δυτικά– θα χιονίζει πυκνά έως το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Ήπειρο πάνω από τα 500 μέτρα, ενώ στη Μακεδονία οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν οριακά κοντά στη Θεσσαλονίκη, από τα 100–200 μέτρα πέριξ της πόλης.
Την ίδια ώρα, στα κεντρικά και νότια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, αναμένονται ισχυρότατες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10.
Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι περιοχές όπου περιμένουμε τις μεγαλύτερες ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια της Τρίτης 20/01 τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00), τις πρωινές ώρες (08:00) και τις απογευματινές ώρες (17:00):
Χάρτης 1. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.
Χάρτης 2. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις πρωινές ώρες (08:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.
Χάρτης 3. Η εκτιμώμενη ένταση των ριπών ανέμου για τις απογευματινές ώρες (17:00) της Τρίτης 20/01, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού Moloch.
Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο - Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.
Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα εκτελεστεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -9 έως 2 βαθμoύς, στην υπόλοιπη Μακεδονία από -6 έως 7, στη Θράκη από -6 έως 4, στην Ήπειρο από -1 έως 9 βαθμούς, στη Θεσσαλία από -1 έως 6, στη Στερεά από 2 έως 8 βαθμούς, στην Πελοπόννησο από -1 έως 8 βαθμούς, στα Επτάνησα από 5 έως 9, στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 1 έως 7 βαθμούς, στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 5 έως 12 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα από 7 έως 12 βαθμούς και στην Κρήτη από 9 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις στα δυτικά 6 με 8 και στα νοτιοδυτικά 9 τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στο Νότιο Αιγαίο και το Λιβυκό Πέλαγος 7-8 μποφόρ.
Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια και ασθενείς χιονοπτώσεις στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 4 έως 10 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -2 έως 6 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Κακοκαιρία με θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές καταιγίδες: Υψηλός κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική την Τετάρτη
Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων, ιδίως στην Αττική, ενώ τα φαινόμενα κατά τόπους ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.
Κολυδάς: Η κακοκαιρία ξεκινά από το πρωί της Τετάρτης - Δείτε νέο χάρτη με την πορεία των φαινομένωνΣύμφωνα με τον πρώην διευθυντή της ΕΜΥ και γνωστό μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, η κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα από αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Αιγαίο, τις τοπικά έντονες χιονοπτώσεις την Τετάρτη στα ορεινά - ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και τους κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους.
Ολόκληρη η ανάρτησή του
⚠️⚠️⚠️EΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) January 20, 2026
✅Κακοκαιρία προβλέπεται στη χώρα μας αύριο Τετάρτη 21-01-2026 και μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της… pic.twitter.com/ql7OVqMotB
Τρίτη: Κρύο και περιορισμένα φαινόμεναΓια την Τρίτη, η Νικολέτα Ζιακοπούλου εκτιμά ότι τα φαινόμενα θα είναι διαχειρίσιμα, χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Αντίστοιχα, ο Γιάννης Καλλιάνος προβλέπει ημέρα παρόμοια με τη Δευτέρα, με έντονο κρύο και περιορισμένα φαινόμενα κυρίως στα ορεινά.
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές, με 5 βαθμούς Κελσίου το πρωί στην Αθήνα, 1 στη Θεσσαλονίκη, 3 στον Βόλο και -1 στην Τρίπολη.
Τετάρτη: Η πιο επικίνδυνη ημέραΗ Τετάρτη χαρακτηρίζεται ως η πλέον κρίσιμη ημέρα της κακοκαιρίας. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου προειδοποιεί για θυελλώδεις ανέμους, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, την Εύβοια και το Αιγαίο. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για την Αττική, καθώς –όπως τονίζει– αναμένεται μεγάλος όγκος βροχής σε όλο το Λεκανοπέδιο.
Παράλληλα, προβλέπονται πυκνές χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, αλλά και σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας.
Καλλιάνος: Η χώρα «κομμένη στα δύο»Ο Γιάννης Καλλιάνος εξηγεί ότι το βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο μεταφέρει θερμές και υγρές αέριες μάζες, θα συγκρουστεί με το ψύχος πάνω από τη χώρα. Το αποτέλεσμα θα είναι πυκνά χιόνια ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία.
Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, στη Θεσσαλία –κυρίως στα κεντρικά και δυτικά– θα χιονίζει πυκνά έως το μεσημέρι της Τετάρτης, στην Ήπειρο πάνω από τα 500 μέτρα, ενώ στη Μακεδονία οι χιονοπτώσεις θα φτάσουν οριακά κοντά στη Θεσσαλονίκη, από τα 100–200 μέτρα πέριξ της πόλης.
Την ίδια ώρα, στα κεντρικά και νότια τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, αναμένονται ισχυρότατες καταιγίδες. Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 έως 9 μποφόρ και τοπικά ακόμη και τα 10.
Υψηλός κίνδυνος πλημμυρών στην Αττική«Ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων στην Αττική είναι πάρα πολύ αυξημένος την Τετάρτη», τονίζει ο Γιάννης Καλλιάνος, επισημαίνοντας ότι ο συνδυασμός ισχυρών ανέμων, υψηλής υγρασίας, έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων δημιουργεί ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, με πιθανότητα τοπικών πλημμυρών.
Χιόνια και καταιγίδες σε πολλές περιοχέςΟ Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά και τα ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας, ακόμη και σε πόλεις της δυτικής Μακεδονίας όπως τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα. Παράλληλα, ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων αναμένονται την Τετάρτη σε Ιόνιο, Αιγαίο, Αττική, ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη, με ανέμους που θα φτάνουν τα 9–10 μποφόρ. Ο ίδιος συνιστά αυξημένη προσοχή και για την Πέμπτη, καθώς τα φαινόμενα δεν θα υποχωρήσουν άμεσα.
Πολύ θυελλώδεις άνεμοι σήμεραΣύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr, την Τρίτη 20 Ιανουαρίου θα επικρατήσουν πολύ θυελλώδεις άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων σε πολλές περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας, με μέσες εντάσεις έως 8 μποφόρ. Στα νοτιοδυτικά, οι ριπές του ανέμου ενδέχεται να φτάσουν κατά τόπους τα 110–120 χιλιόμετρα την ώρα.
Προβλήματα σήμερα στα λιμάνια στη δυτική ΕλλάδαΜικροπροβλήματα καταγράφονται σήμερα σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Ο καιρός σήμερα 20/1Προβλέπονται στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο τοπικές βροχές και στα ορεινά και ημιορεινά χιονοπτώσεις. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, την Κρήτη, τις Νότιες Κυκλάδες, το Νότιο Ιόνιο, τα Κύθηρα βροχές και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης χιονοπτώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται νεφώσεις.
Ο καιρός την Τετάρτη 21-01-2026Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.
Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά, όπου τις βραδινές ώρες θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Πέμπτη 22-01-2026Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.
Ο καιρός την Παρασκευή 23-01-2026Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
Ο καιρός το Σάββατο 24-01-2026Στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
