Τυχεροπούλου: Ο πρώτος υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ που μίλησε για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη, τιμωρήθηκε, τον έλεγαν τρελό

Μιλώντας στη δίκη των Δημήτρη Μελά, πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και Αθανασίας Ρέππα, πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, η Παρασκευή Τυχεροπούλου έκανε λόγο για κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ





Ειδικότερα, η μάρτυρας κατέθεσε σήμερα για δεύτερη ημέρα στη δίκη των Δημήτρη Μελά, πρώην πρόεδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και Αθανασίας Ρέππα, πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων του Οργανισμού, οι οποίοι κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος από κοινού. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού απέκρυψαν τον Νοέμβριο του 2020 πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, το οποίο κατέγραφε προβληματικά ΑΦΜ, που αιτήθηκαν επιδότησης από το 2018 έως το 2020.







Όπως κατάθεσε η κυρία Τυχεροπούλου η ίδια τον Νοέμβριο του 2020 παρέδωσε στον τότε αντιπρόεδρο και μετέπειτα πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δ. Μελά και ακόμη τέσσερα στελέχη του Οργανισμού, πόρισμά της για 48 «κόκκινα» ΑΦΜ. Στη συνέχεια, όμως, όπως ανέφερε, μετακινήθηκε από τον κ. Μελά στο Τμήμα Εκπαίδευσης.



Παρ’ όλα αυτά, η μάρτυρας, σύμφωνα με την κατάθεσή της, για όσο διάστημα είχε πρόσβαση στο σύστημα του Οργανισμού, διαπίστωσε ότι τα ΑΦΜ που η ίδια είχε ελέγξει, επανελέγχθηκαν με άλλα ευρήματα.





Μάρτυρας: Οι περισσότεροι αναιρέθηκαν.

Πρόεδρος: Υπήρχε συγκεκριμένη αιτιολογία γιατί αναιρέθηκαν;

Πρόεδρος: Σας προσέγγισε κάποιος έμμεσα, κεκαλυμμένα ή μη για αλλαγή των πορισμάτων σας ή να σταματήσετε;

Μάρτυρας: Δεν επέλεξαν αυτόν τον τρόπο, επέλεξαν άλλες μεθόδους, να με μετακινήσουν, αυτό έκαναν για να με κάνουν να σταματήσω. Ήμουν το μαύρο πρόβατο, δεν υπήρχε λόγος να με προσεγγίσουν διαφορετικά, υποσχόμενοι προαγωγή.



Μάλιστα, η κυρία Τυχεροπούλου επικαλέστηκε το παράδειγμα άλλου υπαλλήλου του Οργανισμού, ο οποίος, όπως είπε, «τιμωρήθηκε» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πρώτος είχε αποκαλύψει μπαράζ παράνομων δηλώσεων στην Κρήτη. «Ήταν ο πρώτος που έκανε καταγγελίες για την Κρήτη στον Γενικό Διευθυντή, για το εθνικό απόθεμα και πως δηλώνεται στην Κρήτη» είπε η μάρτυρας για τον συγκεκριμένο συνάδελφό της, για να συνεχίσει: «Ο Γενικός Διευθυντής δεν ενημέρωσε κανέναν, ενημέρωσε όμως κάποιος από το κύκλωμα των παράνομων. Ένας παραγωγός πήγε και τον απείλησε και του είπε "αν θα πάω φυλακή, θα μείνεις χωρίς απογόνους". Του έχουν σκίσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, τον απειλούσαν».



Η μάρτυρας υποστήριξε ακόμη πως σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου επιβλήθηκε χρηματική και πειθαρχική ποινή. «Του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή και δεν ασχολήθηκε κάποιος με αυτό που είπε. Εγώ είμαι στο πρωτόκολλο της ΑΑΔΕ. Είμαι εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, εκείνος έχει εξαφανιστεί -δεν ξέρω τι θ' απογίνει με αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον θα τον απολύσουν. Χαρακτηρίστηκε τρελός, ότι έχει το ακαταλόγιστο, έλεγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ξέρει τι λέει… Και για μένα το έλεγαν…» τόνισε χαρακτηριστικά η κυρία Τυχεροπούλου, η οποία να σημειωθεί ότι είναι βασική μάρτυρας σε πολλές υποθέσεις που αφορούν στον Οργανισμό και παράλληλα τελεί ως ειδική συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε δύο δικογραφίες.



Επιπλέον, η μάρτυρας υποστήριξε ότι όλοι οι διοικούντες, αλλά και όσοι διετέλεσαν ως διευθυντές Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, γνώριζαν για την ύπαρξη προβληματικών δηλώσεων.



Πρόεδρος: Οι υπόλοιποι τρεις που κοινοποιήσατε το πόρισμά σας, σας ρώτησαν ξανά κάτι;

Μάρτυρας: Όχι -και το χειρότερο είναι ότι μαζί με το αποτέλεσμα του ελέγχου μου, τους κοινοποίησα και ένα έγγραφο, με το οποίο πρότεινα τρόπους αντιμετώπισης του ζητήματος που τώρα βλέπω να εφαρμόζονται. Αν δεν τους αφορούσε ο έλεγχος μου, αυτό το έγγραφο τους αφορούσε όλους και το πέταξαν στα σκουπίδια, δεν ασχολήθηκαν καν.



Σε άλλο σημείο της κατάθεσής της, η κυρία Τυχεροπούλου ανέφερε πως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις». Όπως είπε, ήταν εκείνοι που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και εκείνοι -που αποτελούσαν και τη μειοψηφία- που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου.



Πρόεδρος: Δίνονται τρία δισ. τον χρόνο από τον Οργανισμό, αυτό είναι αστρονομικό ποσό, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πόσο μάλλον για τα ελληνικά δεδομένα. Τι ακουγόταν στον Οργανισμό;



Μάρτυρας: Υπήρχαν δύο τάσεις στον Οργανισμό, η μία ήταν ότι ήταν όλα καλά και όλα γίνονταν όπως πρέπει και η άλλη τάση ήταν των ανθρώπων που διαμαρτύρονταν συνεχώς ότι δεν πάμε καλά, πρέπει να μας αφήσουν να κάνουμε κάτι.



Πρόεδρος: Τα περισσότερα άτομα ανήκαν στην πρώτη τάση ή τη δεύτερη;



Μάρτυρας: Στην πρώτη. Εμείς, που ήμασταν μειοψηφία, φωνάζαμε όλα τα χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά. Στις γενικές συνελεύσεις εκφράζονταν οι αγωνίες και οι ανησυχίες.



Τέλος, κατά τη διάρκεια της σημερινής δικασίμου, το δικαστήριο ζήτησε να διαβιβαστεί ενώπιόν του η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις σε βάρος των 48 αγροτών που αναφέρονται στο πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου.



Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε την κλήση νέων μαρτύρων και συγκεκριμένα των πρώην προέδρων ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα και Θεοφάνη Παπά, του πρώην γενικού διευθυντή του Οργανισμού, Α. Λαμπρόπουλου, και δύο πρώην ελεγκτών του, που, όπως καταγγέλλεται, μετακινήθηκαν δυσμενώς από τις θέσεις τους.



Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου.