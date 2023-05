Ποια είναι η «Η Έμιλι στο Παρίσι» που βλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-csnglqiqxp5d)

Την επόμενη ημέρα, η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε μέχρι και την απάντηση της διάσημης streaming υπηρεσίας . Ο επίσημος λογαριασμός του Netflix έκανε μία σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία έγραφε: «Όλοι χαλαρώνουν με Emily in Paris. Δεν είναι guilt (ενοχή), είναι pleasure (απόλαυση)» έγραψε.

Στο αχανές τοπίο των τηλεοπτικών σειρών, λίγες εκπομπές καταφέρνουν να τραβήξουν από την πρώτη στιγμή την προσοχή και το ενδιαφέρον των θεατών παγκοσμίως. Μια τέτοια σειρά είναι το «Emily in Paris» (Έμιλι στο Παρίσι), η απολαυστική παραγωγή του Netflix που έγινε γρήγορα παγκόσμιο φαινόμενο, δημιουργώντας «θόρυβο» και προσελκύοντας θεατές όλων των ηλικιών.Πρωταγωνίστρια της σειράς αλλά και παραγωγός, είναι η ηθοποιός Λίλι Κόλινς , κόρη του διάσημου τραγουδιστή Φιλ Κόλινς, που υποδύεται την Έμιλι Κούπερ. Τη σειρά υπογράφει ο βραβευμένος δημιουργός, γνωστός από τις δουλειές του στις επιτυχημένες σειρές «Μπέβερλι Χιλς»,«Melrose Place», αλλά και «Sex and the City».