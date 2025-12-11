Το σχόλιο της Λίλι Κόλινς στον Τζίμι Φάλον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε δηλώσει ότι παρακολουθεί την Emily in Paris
GALA
Λίλι Κόλινς Κυριάκος Μητσοτάκης Emily in Paris

Το σχόλιο της Λίλι Κόλινς στον Τζίμι Φάλον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε δηλώσει ότι παρακολουθεί την Emily in Paris

Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε δηλώσει παλαιότερα ότι του αρέσει να χαλαρώνει, βλέποντας τη συγκεκριμένη εκπομπή

Το σχόλιο της Λίλι Κόλινς στον Τζίμι Φάλον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε δηλώσει ότι παρακολουθεί την Emily in Paris
Άννα Νταλλαρή
52 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον, η Λίλι Κόλινς αναφέρθηκε στις παλαιότερες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι, στο τέλος της ημέρας, παρακολουθεί τη σειρά Emily in Paris μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.

Ο Φάλον τόνισε στην καλεσμένη του ότι «πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», σημειώνοντας ότι η Ρώμη ζητά η Έμιλι να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν «τη θέλει πίσω στο Παρίσι». Η Κόλινς σχολίασε την κατάσταση με χιούμορ αποκαλώντας την «ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός είπε: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της», προσθέτοντας: «Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».

Δείτε το βίντεο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στη σειρά τον Μάιο του 2023, ως καλεσμένος στο The 2night Show, λέγοντας ότι την παρακολουθεί με τη σύζυγό του όταν θέλει να χαλαρώσει: «Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ».

Δείτε το απόσπασμα στο 10:20

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-csnglqiqxp5d)

Την επόμενη ημέρα, ο επίσημος λογαριασμός του Netflix σχολίασε τη δήλωση, αναρτώντας: «Όλοι χαλαρώνουν με Emily in Paris. Δεν είναι guilt (ενοχή), είναι pleasure (απόλαυση)».
netflix43423


Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Άννα Νταλλαρή
52 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Uber: 3.000 δωρεάν εισιτήρια για θέατρα και μουσεία

Υπάρχουν στιγμές που η πόλη, παρά τον θόρυβο, την κίνηση και το ασταμάτητο τρέξιμο, μοιάζει να επιβραδύνει για λίγο σαν να σου λέει «έλα, πάρε μια ανάσα». Αυτή την αίσθηση προσφέρει και η νέα πρωτοβουλία της Uber, μια μικρή επιστροφή χρόνου μέσα στο χάος της πόλης.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης