Το σχόλιο της Λίλι Κόλινς στον Τζίμι Φάλον για τον Κυριάκο Μητσοτάκη που είχε δηλώσει ότι παρακολουθεί την Emily in Paris
Ο Έλληνας πρωθυπουργός είχε δηλώσει παλαιότερα ότι του αρέσει να χαλαρώνει, βλέποντας τη συγκεκριμένη εκπομπή
Στο Tonight Show με τον Τζίμι Φάλον, η Λίλι Κόλινς αναφέρθηκε στις παλαιότερες δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι, στο τέλος της ημέρας, παρακολουθεί τη σειρά Emily in Paris μαζί με τη σύζυγό του, Μαρέβα.
Ο Φάλον τόνισε στην καλεσμένη του ότι «πλέον οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», σημειώνοντας ότι η Ρώμη ζητά η Έμιλι να μεταφερθεί εκεί, ενώ ο Εμανουέλ Μακρόν «τη θέλει πίσω στο Παρίσι». Η Κόλινς σχολίασε την κατάσταση με χιούμορ αποκαλώντας την «ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός είπε: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της», προσθέτοντας: «Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».
Δείτε το βίντεο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αναφερθεί στη σειρά τον Μάιο του 2023, ως καλεσμένος στο The 2night Show, λέγοντας ότι την παρακολουθεί με τη σύζυγό του όταν θέλει να χαλαρώσει: «Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ».
Δείτε το απόσπασμα στο 10:20
Την επόμενη ημέρα, ο επίσημος λογαριασμός του Netflix σχολίασε τη δήλωση, αναρτώντας: «Όλοι χαλαρώνουν με Emily in Paris. Δεν είναι guilt (ενοχή), είναι pleasure (απόλαυση)».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
