Κάλυμνος: Συνελήφθη 24χρονος για διακίνηση ναρκωτικών με ηρωίνη και κοκαΐνη
Ναρκωτικά Κάλυμνος

Τα πακέτα των ναρκωτικών ουσιών βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός του ΙΧ που χρησιμοποιούσε ο νεαρός

Συνελήφθη χθες στην Κάλυμνο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ένας 24χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης διακίνησης ναρκωτικών, χθες το μεσημέρι έπειτα από στοχευμένη έρευνα βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα εντός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που χρησιμοποιούσε ο 24χρονος:

· Δεκαέξι «φιξάκια» ηρωίνης συνολικού βάρους 21,5 γραμμαρίων

· Τέσσερα «φιξάκια» κοκαΐνης συνολικού βάρους 20,9 γραμμαρίων

Οι ναρκωτικές ουσίες, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και το Ι.Χ.Ε. κατασχέθηκαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης εντάσσεται στις ειδικές επιχειρησιακές δράσεις των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών.

