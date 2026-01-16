Πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων στα Κάτω Πατήσια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Πρατήριο καυσίμων Κάτω Πατήσια

Πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων στα Κάτω Πατήσια

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων στα Κάτω Πατήσια
Πυρκαγιά ξέσπασε σε πρατήριο καυσίμων στην οδό Νιρβάνα, στο ύψος των Τριών Γεφυρών στα Κάτω Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Η φωτιά στο πρατήριο το οποίο φαίνεται να είναι εγκαταλελειμμένο έχει περιοριστεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης