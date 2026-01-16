Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων στα Κάτω Πατήσια
Πυρκαγιά σε πρατήριο καυσίμων στα Κάτω Πατήσια
Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Πυρκαγιά ξέσπασε σε πρατήριο καυσίμων στην οδό Νιρβάνα, στο ύψος των Τριών Γεφυρών στα Κάτω Πατήσια. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς, ενώ λόγω του συμβάντος έχει διακοπεί η κυκλοφορία.
Η φωτιά στο πρατήριο το οποίο φαίνεται να είναι εγκαταλελειμμένο έχει περιοριστεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Η φωτιά στο πρατήριο το οποίο φαίνεται να είναι εγκαταλελειμμένο έχει περιοριστεί, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα