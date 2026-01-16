Πρόεδρος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Πιθανό ένα νέο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες το επόμενο διάστημα
Το σύστημα είναι παλιό και το πρόβλημα μπορεί να επαναληφθεί, προειδοποιεί ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας Παναγιώτης Ψαρρός

Ανησυχία προκαλούν τα συμπεράσματα του πορίσματος για το πρόσφατο μπλακ άουτ στις επικοινωνίες της εναέριας κυκλοφορίας, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Παναγιώτης Ψαρρός.

Σύμφωνα με το πόρισμα, το υπάρχον σύστημα είναι ιδιαίτερα παλιό και δεν διαθέτει καν αρχείο καταγραφής συμβάντων, γεγονός που σημαίνει ότι ένα παρόμοιο μπλακ άουτ θα μπορούσε να επαναληφθεί. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «θα μπορούσε να συμβεί ξανά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις γρήγορα».

Ο κ. Ψαρρός, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει άμεση διαχείριση της κατάστασης με βάση τα δεδομένα του πορίσματος, επισημαίνοντας πάντως ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν σημειώθηκε παραβίαση ελαχίστου διαχωρισμού των αεροσκαφών. Όπως είπε, οι ελεγκτές κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και όλα τα αεροπλάνα προσγειώθηκαν με ασφάλεια.


Ιδιαίτερα ανησυχητική χαρακτήρισε την εικόνα του εξοπλισμού, λέγοντας ότι «δεν είμαστε στο παρά πέντε, είμαστε στο και πέντε». Όπως ανέφερε, κάθε καθυστέρηση ισοδυναμεί με ένα «χαμένο καλοκαίρι», καθώς μέχρι το 2028 δεν προβλέπεται ουσιαστική αλλαγή, ενώ το νέο σύστημα εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2030.

Τέλος, προειδοποίησε ότι με το υπάρχον σύστημα μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο συγκεκριμένος όγκος πτήσεων, κάτι που αναμένεται να φέρει καθυστερήσεις. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια: «Δεν θα εξυπηρετήσουμε περισσότερα αεροπλάνα για να μειωθούν οι καθυστερήσεις, αν αυτό διακυβεύει την ασφάλεια».
