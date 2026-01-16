Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά στο Σουφλί: Ένας ΕΠΟΠ ανάμεσα στους συλληφθέντες
Οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά
Ευρείας κλίμακας επιχείρηση για ναρκωτικά πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής στο Σουφλί στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης.
Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό ναρκωτικών και προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές· κάποιες εκ των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις.
Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ΕΠΟΠ.
