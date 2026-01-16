Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά στο Σουφλί: Ένας ΕΠΟΠ ανάμεσα στους συλληφθέντες
Ναρκωτικά Σουφλί Έβρος

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά στο Σουφλί: Ένας ΕΠΟΠ ανάμεσα στους συλληφθέντες

Οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά 

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά στο Σουφλί: Ένας ΕΠΟΠ ανάμεσα στους συλληφθέντες
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Ευρείας κλίμακας επιχείρηση για ναρκωτικά πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής στο Σουφλί στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης.

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές, οι αστυνομικοί έκαναν εφόδους σε σπίτια με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό ναρκωτικών και προχώρησαν σε αρκετές προσαγωγές· κάποιες εκ των οποίων μετατράπηκαν σε συλλήψεις.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ένας ΕΠΟΠ.
