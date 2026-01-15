Η Campeón μετατρέπει την εκμάθηση τεχνολογίας σε εμπειρία που φέρνει γνώση, αυτοπεποίθηση και αίσθημα συμμετοχής στη ζωή των ατόμων τρίτης ηλικίας.
Φωτιά στη Δάφνη, στο άλσος κοντά στον σταθμό του μετρό Άγιος Ιωάννης
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (15/1), στην περιοχή της Δάφνης, κοντά στο μετρό του Αγίου Ιωάννη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο κοντά στην οδό Ζεύξιδος.
Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι καίγεται ένας ξύλινος οικίσκος και δεν κινδυνεύουν κατοικίες.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
