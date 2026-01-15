Φωτιά στη Δάφνη, στο άλσος κοντά στον σταθμό του μετρό Άγιος Ιωάννης
Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (15/1), στην περιοχή της Δάφνης, κοντά στο μετρό του Αγίου Ιωάννη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο κοντά στην οδό Ζεύξιδος.

Φωτιά στο άλσος Κυνοσάργους [Πηγή: Πυρκαγιά Ενημερώση/Facebook]

Η Πυροσβεστική αναφέρει ότι καίγεται ένας ξύλινος οικίσκος και δεν κινδυνεύουν κατοικίες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
