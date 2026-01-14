Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 56χρονος που είχε όπλα, γεμιστήρες και σουγιά στο όχημά του
ΕΛΛΑΔΑ
Παλαιό Φάληρο Σύλληψη Όπλα Αυτοκίνητο

Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 56χρονος που είχε όπλα, γεμιστήρες και σουγιά στο όχημά του

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή, εντόπισαν το όχημα με οδηγό τον 56χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο

Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη 56χρονος που είχε όπλα, γεμιστήρες και σουγιά στο όχημά του
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (13/1) στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, 56χρονος οδηγός ΙΧ εντός του οποίου εντοπίστηκαν 2 πιστόλια με 2 γεμιστήρες και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 56χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 56χρονος ακινητοποίησε το όχημα όπου κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

- 2 πιστόλια με 3 φυσίγγια,
- 2 γεμιστήρες,
- αναδιπλούμενο σουγιά και
- πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.

Κλείσιμο
Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης