Ελεύθερος υπό όρους ο 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση

ΕΛΛΑΔΑ
Κιλκίς Παράσυρση Αστυνομικός Κλήση

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα με τον 49χρονο αρχιφύλακα να μεταφέρεται αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κιλκίς, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό, κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα με τον 49χρονο αρχιφύλακα να μεταφέρεται αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.
