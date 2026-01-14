Ελεύθερος υπό όρους ο 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση
Ελεύθερος υπό όρους ο 58χρονος που παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοβε κλήση
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα με τον 49χρονο αρχιφύλακα να μεταφέρεται αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς
Με περιοριστικούς όρους και καταβολή εγγύησης ύψους 5.000 ευρώ, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Κιλκίς, ο 58χρονος που κατηγορείται ότι παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και τραυμάτισε έναν αστυνομικό, κατά τη διάρκεια βεβαίωσης προστίμου για παράνομη στάθμευση.
Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα με τον 49χρονο αρχιφύλακα να μεταφέρεται αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.
Εις βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, μεταξύ άλλων, για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη οδήγηση.
Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής στη Γουμένισσα με τον 49χρονο αρχιφύλακα να μεταφέρεται αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα