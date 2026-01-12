ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον, επιχειρούν 22 πυροσβέστες

Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό με το αυτοκίνητο επειδή του έκοβε κλήση για παράνομη στάθμευση
ΕΛΛΑΔΑ
Κιλκίς Παράσυρση Αστυνομικός

Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό με το αυτοκίνητο επειδή του έκοβε κλήση για παράνομη στάθμευση

Από την παράσυρση ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι 

Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό με το αυτοκίνητο επειδή του έκοβε κλήση για παράνομη στάθμευση
Στράτος Λούβαρης
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Γουμένισσας, στο Κιλκίς, όταν οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης παράβασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έλαβαν σήμα για παράνομα σταθμευμένο όχημα στην περιοχή και μετέβησαν στο σημείο με περιπολικό. Κατά τη διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης, εμφανίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου.

Αρχικά, ο άνδρας άρχισε να εξυβρίζει τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια μπήκε στο όχημά του και πάτησε γκάζι, παρασύροντας τον 49χρονο αρχιφύλακα.

Από την παράσυρση, ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως έλαβε εξιτήριο.

Ο 58χρονος ημεδαπός οδηγός επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις αστυνομικές Αρχές και συνελήφθη.
Στράτος Λούβαρης
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης