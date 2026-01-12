Η VW θέτει νέα υψηλά πρότυπα και να φέρνει καινοτόμες τεχνολογίες στην καθημερινότητά μας.
Κιλκίς: Παρέσυρε αστυνομικό με το αυτοκίνητο επειδή του έκοβε κλήση για παράνομη στάθμευση
Από την παράσυρση ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή της Γουμένισσας, στο Κιλκίς, όταν οδηγός παρέσυρε με το αυτοκίνητό του αστυνομικό κατά τη διάρκεια βεβαίωσης παράβασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έλαβαν σήμα για παράνομα σταθμευμένο όχημα στην περιοχή και μετέβησαν στο σημείο με περιπολικό. Κατά τη διαδικασία βεβαίωσης της παράβασης, εμφανίστηκε ο οδηγός του αυτοκινήτου.
Αρχικά, ο άνδρας άρχισε να εξυβρίζει τους αστυνομικούς, ενώ στη συνέχεια μπήκε στο όχημά του και πάτησε γκάζι, παρασύροντας τον 49χρονο αρχιφύλακα.
Από την παράσυρση, ο αστυνομικός τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Γουμένισσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και ακολούθως έλαβε εξιτήριο.
Ο 58χρονος ημεδαπός οδηγός επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε λίγο αργότερα από τις αστυνομικές Αρχές και συνελήφθη.
