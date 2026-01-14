Συνελήφθη στην Αττική 38χρονος Τούρκος που διωκόταν από την Interpol, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία
Σύλληψη Τούρκος Ανθρωποκτονία Interpol

Συνελήφθη στην Αττική 38χρονος Τούρκος που διωκόταν από την Interpol, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία

Ο 38χρονος έχει καταδικαστεί από τις τουρκικές Αρχές για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών

Συνελήφθη στην Αττική 38χρονος Τούρκος που διωκόταν από την Interpol, είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία
Συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχή της Αττικής, ένας 38χρονος υπήκοος Τουρκίας, διεθνώς διωκόμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διακριβώθηκε ότι ο 38χρονος έχει καταδικαστεί από τις τουρκικές Αρχές για ανθρωποκτονία, απειλή, καθώς και κατοχή και μεταφορά όπλων και πυρομαχικών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο καταζητούμενος εντοπίστηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Οικονομίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
