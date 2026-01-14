Ασθενής έσπρωξε και έβρισε γιατρό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
«Ιπποκράτειο» Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Εξύβριση

Ασθενής έσπρωξε και έβρισε γιατρό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη

Ο 57χρονος Βούλγαρος συνελήφθη για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση

Ασθενής έσπρωξε και έβρισε γιατρό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη
Ασθενής επιτέθηκε λεκτικά σε μία γιατρό του Ιπποκράτειου Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια την απώθησε με τα χέρια.

Πρόκειται για 57χρονο Βούλγαρο που κατόπιν καταγγελίας συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.

Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος όπου προσήλθε ο 57χρονος για εξετάσεις.

