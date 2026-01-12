Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε κατοικημένη περιοχή
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη όριο ταχύτητας Νέος ΚΟΚ Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε κατοικημένη περιοχή

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης προχώρησε στη σύλληψη κι ενός άλλου οδηγού μηχανής που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για λόγους εντυπωσιασμού

Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε κατοικημένη περιοχή
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη δύο οδηγών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πρόσφατων στοχευμένων ελέγχων σχετικά με παραβίαση ορίων ταχύτητας, εντός κατοικημένης περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στη μία περίπτωση η σύλληψη έγινε για οδήγηση με 128χλμ την ώρα αντί 50χλμ την ώρα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.

Σύλληψη για επικίνδυνη οδήγηση

Στη δεύτερη περίπτωση η σύλληψη έγινε για επικίνδυνη οδήγηση με ελιγμούς προς εντυπωσιασμό, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε λοιπούς χρήστες της οδού και πολίτες, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε για ένα χρόνο η άδεια οδήγησης.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων, 8 για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης