Συνελήφθη οδηγός μηχανής στη Θεσσαλονίκη: Έτρεχε με 128 χιλιόμετρα την ώρα σε κατοικημένη περιοχή
Η Τροχαία Θεσσαλονίκης προχώρησε στη σύλληψη κι ενός άλλου οδηγού μηχανής που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για λόγους εντυπωσιασμού
Στη σύλληψη δύο οδηγών προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια πρόσφατων στοχευμένων ελέγχων σχετικά με παραβίαση ορίων ταχύτητας, εντός κατοικημένης περιοχής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, στη μία περίπτωση η σύλληψη έγινε για οδήγηση με 128χλμ την ώρα αντί 50χλμ την ώρα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες.
Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 44 παραβάσεις που αφορούν σε παραβίαση ορίων ταχύτητας οχημάτων, 8 για θόρυβο και τροποποιημένες εξατμίσεις και 18 για διάφορες άλλες τροχονομικές παραβάσεις.
Σύλληψη για επικίνδυνη οδήγησηΣτη δεύτερη περίπτωση η σύλληψη έγινε για επικίνδυνη οδήγηση με ελιγμούς προς εντυπωσιασμό, προκαλώντας τρόμο και ανησυχία σε λοιπούς χρήστες της οδού και πολίτες, ενώ επιπλέον βεβαιώθηκε το ανάλογο πρόστιμο και αφαιρέθηκε για ένα χρόνο η άδεια οδήγησης.
