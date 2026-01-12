Επτά χρόνια περιμένει για τη δίκη 19χρονη που κατήγγειλε ότι βιάστηκε από συνάδελφό της σε τουαλέτες καταστήματος στην Κω

«Για ανεξήγητο λόγο, η ανάκριση καθυστέρησε προκλητικά, δίνοντας έδαφος στον κατηγορούμενο και διαλύοντας ψυχολογικά την ήδη ευάλωτη εντολέα μου» λέει η δικηγόρος της καταγγέλουσας





Στο εδώλιο του κατηγορουμένου και συγκεκριμένα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου, επρόκειτο να καθίσει ο 32χρονος, ο οποίος διώκεται για την κατηγορία του βιασμού, ωστόσο η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του θύματος.



Ανθούλα Ανάσογλου.



«Για ανεξήγητο λόγο, η ανάκριση καθυστέρησε προκλητικά, δίνοντας έδαφος στον κατηγορούμενο και διαλύοντας ψυχολογικά την ήδη ευάλωτη εντολέα μου. Χάθηκε όχι μόνο πολύτιμος χρόνος, αλλά και κρίσιμα στοιχεία. Από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη έως τον τρόπο εξέτασης του θύματος, δεν υπήρξε καμία ευαισθησία, ο νόμος καταπατήθηκε και το θύμα θυματοποιήθηκε δύο και τρεις φορές. Ευχόμαστε και ελπίζουμε πως η Δικαιοσύνη θα αφουγκραστεί τον πόνο και το δίκιο ενός κοριτσιού που περιμένει επτά χρόνια για να τιμωρηθεί ο βιαστής της», σημείωσε.



H δικηγόρος – ποινικολόγος Ανθούλα Ανάσογλου



Η υπόθεση Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, όλα έγιναν τα ξημερώματα της 22ας Ιουνίου 2019, όταν η καταγγέλλουσα μετέβη με τον κατηγορούμενο και ακόμη δύο συναδέλφους της σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Περίπου μία ώρα μετά την άφιξή τους στην επιχείρηση, η 19χρονη κατευθύνθηκε στις γυναικείες τουαλέτες και, βγαίνοντας από αυτές, είδε ξαφνικά μπροστά της τον κατηγορούμενο να την περιμένει. Αφού συνομίλησαν για λίγη ώρα, αιφνιδίως ο κατηγορούμενος άρχισε να κινείται με ερωτική διάθεση, έπιασε την παθούσα και άρχισε να τη φιλά, σπρώχνοντάς την εντός της τουαλέτας.



Όπως περιγράφεται στο βούλευμα, «η παθούσα προσπάθησε να απωθήσει τον κατηγορούμενο, ωστόσο δεν είχε την αναγκαία σωματική δύναμη να το πράξει επιτυχώς, με αποτέλεσμα εκείνος να την οδηγήσει στην καμπίνα της τουαλέτας» και προέβη σε σεξουαλική συνουσία «παρά τη θέληση της παθούσας, η οποία του φώναζε “δεν θέλω, τι είναι αυτό που κάνεις, σκέψου τη (σύντροφό του)».



Κλείσιμο



Σε κατάσταση σοκ, η παθούσα γύρισε λίγη ώρα αργότερα στο τραπέζι χωρίς να αποκαλύψει στους συναδέλφους της όσα κατήγγειλε ότι βίωσε, ενώ ζήτησε από εργαζόμενο της επιχείρησης να τη μεταφέρει στην οικία της, καθώς ήταν σε άσχημη κατάσταση, ζαλισμένη, αναφέροντάς του ότι την είχε πειράξει το ποτό.



Το επόμενο πρωί η 19χρονη ενημέρωσε τη μητέρα της για το συμβάν και εκείνη την παρότρυνε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και να προχωρήσει σε καταγγελία. Έτσι κι έπραξε δύο ημέρες αργότερα, ωστόσο, ευρισκόμενη σε κακή ψυχική κατάσταση, αναστατωμένη και φοβούμενη τις συνέπειες της καταγγελίας της, δεν κατέθεσε ενόρκως, παρά μόνο ανέφερε τα περιστατικά στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα. Στις 10 Οκτωβρίου 2019 και αφού η νεαρή συνήλθε από το σοκ, έδωσε ένορκη κατάθεση στους αστυνομικούς.



Η απολογία Από εκείνη την ημέρα χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια προκειμένου ο κατηγορούμενος να περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας, στις 26 Ιουνίου 2024, και να απολογηθεί. Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού και ισχυρίστηκε ότι πράγματι ακολούθησε την παθούσα στην τουαλέτα και, όταν εκείνη βγήκε, την πλησίασε και τη φίλησε, χωρίς να προβεί σε άλλη πράξη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και αδυνατούσε να έρθει σε σεξουαλική επαφή.



Επτά ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που μία 19χρονη (τότε) υπάλληλος ξενοδοχείου κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού από συνάδελφό της, μέσα στις τουαλέτες νυχτερινού κέντρου διασκέδασης στην Κω , με την υπόθεση να εξακολουθεί να «σέρνεται» στη Δικαιοσύνη και, σήμερα, να αναβάλλεται η εκδίκαση, χωρίς μάλιστα να ορίζεται νέα ημερομηνία.Στο εδώλιο του κατηγορουμένου και συγκεκριμένα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ρόδου, επρόκειτο να καθίσει ο 32χρονος, ο οποίος διώκεται για την«Δυστυχώς το δικαστήριο αναβλήθηκε επ’ αόριστον, ύστερα από αίτημα του κατηγορουμένου. Η Δικαιοσύνη μπορεί να περιμένει, το θύμα αντέχει; Η εντολέας μου έχει ήδη υποστεί αναμονή επτά ετών για την υπόθεση βιασμού της από συνάδελφό της στο νησί της Κω το 2019. Δυστυχώς, η ανακριτική αρχή χρειάστηκε πέντε έτη για τη λήψη απολογίας του κατηγορουμένου, ο οποίος, φυσικά, μετά την πάροδο τόσων ετών αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους. Από την πρώτη στιγμή, προς την εντολέα μου δεν υπήρξε καμία στήριξη, καθώς ένα κορίτσι 19 ετών, χωρίς προηγούμενη σεξουαλική σχέση, βιάστηκε και κλήθηκε να καταθέσει χωρίς καμία υποστήριξη και χωρίς να προετοιμαστεί ψυχολογικά από κάποιον ειδικό», ανέφερε στο protothema.gr η δικηγόρος – ποινικολόγος που εκπροσωπεί την καταγγέλλουσα,«Για ανεξήγητο λόγο, η ανάκριση καθυστέρησε προκλητικά, δίνοντας έδαφος στον κατηγορούμενο και διαλύοντας ψυχολογικά την ήδη ευάλωτη εντολέα μου. Χάθηκε όχι μόνο πολύτιμος χρόνος, αλλά και κρίσιμα στοιχεία. Από την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη έως τον τρόπο εξέτασης του θύματος, δεν υπήρξε καμία ευαισθησία, ο νόμος καταπατήθηκε και το θύμα θυματοποιήθηκε δύο και τρεις φορές. Ευχόμαστε και ελπίζουμε πως η Δικαιοσύνη θα αφουγκραστεί τον πόνο και το δίκιο ενός κοριτσιού που περιμένει επτά χρόνια για να τιμωρηθεί ο βιαστής της», σημείωσε.Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, όλα έγιναν τα ξημερώματα της 22ας Ιουνίου 2019, όταν η καταγγέλλουσα μετέβη με τον κατηγορούμενο και ακόμη δύο συναδέλφους της σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Περίπου μία ώρα μετά την άφιξή τους στην επιχείρηση, η 19χρονη κατευθύνθηκε στις γυναικείες τουαλέτες και, βγαίνοντας από αυτές, είδε ξαφνικά μπροστά της τον κατηγορούμενο να την περιμένει. Αφού συνομίλησαν για λίγη ώρα, αιφνιδίως ο κατηγορούμενος άρχισε να κινείται με ερωτική διάθεση, έπιασε την παθούσα και άρχισε να τη φιλά, σπρώχνοντάς την εντός της τουαλέτας.Όπως περιγράφεται στο βούλευμα, «η παθούσα προσπάθησε να απωθήσει τον κατηγορούμενο, ωστόσο δεν είχε την αναγκαία σωματική δύναμη να το πράξει επιτυχώς, με αποτέλεσμα εκείνος να την οδηγήσει στην καμπίνα της τουαλέτας» και προέβη σε σεξουαλική συνουσία «παρά τη θέληση της παθούσας, η οποία του φώναζε “δεν θέλω, τι είναι αυτό που κάνεις, σκέψου τη (σύντροφό του)».Σύμφωνα με την κατάθεση της 19χρονης, αφού τη βίασε και μόλις ολοκλήρωσε την πράξη του, ο κατηγορούμενος αποχώρησε από την τουαλέτα και επέστρεψε στο τραπέζι όπου κάθονταν με το θύμα και την παρέα τους.Σε κατάσταση σοκ, η παθούσα γύρισε λίγη ώρα αργότερα στο τραπέζι χωρίς να αποκαλύψει στους συναδέλφους της όσα κατήγγειλε ότι βίωσε, ενώ ζήτησε από εργαζόμενο της επιχείρησης να τη μεταφέρει στην οικία της, καθώς ήταν σε άσχημη κατάσταση, ζαλισμένη, αναφέροντάς του ότι την είχε πειράξει το ποτό.Το επόμενο πρωί η 19χρονη ενημέρωσε τη μητέρα της για το συμβάν και εκείνη την παρότρυνε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και να προχωρήσει σε καταγγελία. Έτσι κι έπραξε δύο ημέρες αργότερα, ωστόσο, ευρισκόμενη σε κακή ψυχική κατάσταση, αναστατωμένη και φοβούμενη τις συνέπειες της καταγγελίας της, δεν κατέθεσε ενόρκως, παρά μόνο ανέφερε τα περιστατικά στους αστυνομικούς, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει αυτεπάγγελτη έρευνα. Στις 10 Οκτωβρίου 2019 και αφού η νεαρή συνήλθε από το σοκ, έδωσε ένορκη κατάθεση στους αστυνομικούς.Από εκείνη την ημέρα χρειάστηκε να περάσουν πέντε χρόνια προκειμένου ο κατηγορούμενος να περάσει το κατώφλι της ανακρίτριας, στις 26 Ιουνίου 2024, και να απολογηθεί. Ο ίδιος αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού και ισχυρίστηκε ότι πράγματι ακολούθησε την παθούσα στην τουαλέτα και, όταν εκείνη βγήκε, την πλησίασε και τη φίλησε, χωρίς να προβεί σε άλλη πράξη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και αδυνατούσε να έρθει σε σεξουαλική επαφή.

Σε ερώτηση της ανακρίτριας σχετικά με την προανακριτική κατάθεση που είχε δώσει στις 24 Ιουνίου 2019, στην οποία –όπως αναφέρεται στο βούλευμα– είχε παραδεχθεί ότι ήρθε σε σεξουαλική συνεύρεση με την καταγγέλλουσα, ο κατηγορούμενος απάντησε ότι δεν είχε πει αυτά τα πράγματα. Όταν δε του υπεδείχθη η υπογραφή του στην απολογία του, ανέφερε ότι ήταν σοκαρισμένος και πανικοβλημένος λόγω της πίεσης της στιγμής ενώπιον των αστυνομικών και δεν διάβασε την κατάθεσή του πριν την υπογράψει.