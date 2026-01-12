ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Άγριος ξυλοδαρμός 37χρονης δασκάλας από τον 22χρονο σύντροφό της στην Εύβοια

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου και νοσηλεύτηκε φέροντας πολλαπλές κακώσεις

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 22χρονο σύντροφό της έπεσε μία 37χρονη δασκάλα στο Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας.

Η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή του 22χρονου συντρόφου της, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τις πληροφορίες του eviathema.gr, φαίνεται να πυροδοτήθηκε από λόγους ζηλοτυπίας.

Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες και οδυνηρές, καθώς ο νεαρός άνδρας φέρεται να χειροδίκησε άγρια εναντίον της συντρόφου του.

Μετά τον άγριο ξυλοδαρμό η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου και νοσηλεύτηκε φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Οι ιατροί περιέθαλψαν τα τραύματά της, ενώ το θύμα κινήθηκε άμεσα νομικά εναντίον του δράστη.

Η υποβολή μήνυσης δρομολόγησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρχές, οι οποίες καλούνται να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 37χρονη έπεσε θύμα ξυλοδαρμού.
