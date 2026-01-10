Θρήνος στην Κρήτη για τον 27χρονο Στέλιο που σκοτώθηκε ενώ είχε πάει για κυνήγι με τον πατέρα και τον αδερφό του – Πώς έγινε το δυστύχημα



Το δυστύχημα

Άμεσα σήμανε συναγερμός και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της ΕΛΑΣ, ενώ καθοριστική ήταν και η συμβολή εθελοντών, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης του άτυχου νέου, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Δυστυχώς ο Στέλιος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε νεκρός στο ΕΚΑΒ.