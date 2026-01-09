«Αναταράξεις ναι, προβλήματα όχι», εκτιμάται ότι θα επιφέρει η συμφωνία Mercosur για την Ελλάδα

Κλείσιμο

Αναταράξεις, αλλά όχι προβλήματα για τα ελληνικά προϊόντα και την αγροτική παραγωγή αναμένονται μετά την ψήφιση της συμφωνίας Mercosur, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων με άριστη γνώση των παραμέτρων της. Για την Ελλάδα ένα από τα βασικά ζητήματα ήταν η προστασία των επεριδοειδών, που όμως προστατεύονται καθώς όσα θα εισάγονται έχουν ενταχθεί στο μηχανισμό της λεγόμενης τιμής εισόδου, θα έχουν δηλαδή, αυξημένους δασμούς, ώστε να προστατεύεται η τιμή και η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων και ευρωπαϊκών προϊόντων.Αυτό που κυρίως επισημαίνεται είναι ότι τα βασικά ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα και το ελαιόλαδο προστατεύονται και δημιουργούνται νέοι εξαγωγικοί δρόμοι προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που υπογράφουν την εμπορική συμφωνία μειωμένων δασμών με την ΕΕ (Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Παραγουάη), ενώ νέοι δρόμοι ανοίγονται και για τα ελληνικά κρασιά. Παράλληλα, στις ρήτρες που έχουν μπει στη συμφωνία προστατεύονται πλήρως τα 21 ελληνικά ΠΟΠ προϊοντα, που είναι:Ελιά ΚαλαμάταςΚαλαμάτα ελαιόλαδοΚεφαλογραβιέραΚολυμβάρι Χανίων Κρήτης ελαιόλαδοΚονσερβολιά ΑμφίσσηςΚορινθιακή Σταφίδα ΒοστίτσαΚρόκος ΚοζάνηςΛυγουριό Ασκληπιείου ΕλαιόλαδοΜανούριΜαστίχα Χίου