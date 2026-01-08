Μακρόν: Θα ψηφίσουμε κατά της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
Ο Γάλλος πρόεδρος εξήγησε ότι η στάση αυτή βασίζεται στην ομόφωνη πολιτική απόρριψη της συμφωνίας από το γαλλικό κοινοβούλιο

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Γαλλία θα καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το μπλοκ Mercosur, μία ημέρα πριν από την τελική κρίση των κρατών-μελών. Όπως ανέφερε, η στάση αυτή βασίζεται στην ομόφωνη απόρριψη της συμφωνίας από το γαλλικό κοινοβούλιο, έπειτα από διαπραγματεύσεις που διαρκούν πάνω από 25 χρόνια.

Η ανακοίνωση έγινε ενώ οι αγρότες έχουν κατεβεί μαζικά στους δρόμους του Παρισιού, διαμαρτυρόμενοι τόσο για τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur όσο και για την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης. Με τρακτέρ κατέκλυσαν κεντρικά σημεία της πόλης, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους.

Περίπου 20 τρακτέρ έφτασαν έως τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου, ενώ άλλες ομάδες προχώρησαν σε αποκλεισμούς βασικών οδικών αξόνων. Η αστυνομία κράτησε ήπια στάση για την αποφυγή επεισοδίων, ενώ η πρόεδρος της γαλλικής Βουλής, Γιαέλ Μπράουν-Πιβέ, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους των αγροτικών συνδικάτων.
