Ιστιοφόρο προσάραξε λόγω ισχυρών ανέμων στην Ερέτρια της Εύβοιας, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Προσάραξη σκάφους Ιστιοφόρο Ισχυροί άνεμοι Εύβοια Ερέτρια

Ιστιοφόρο προσάραξε λόγω ισχυρών ανέμων στην Ερέτρια της Εύβοιας, δείτε βίντεο

Οι ισχυρές ριπές του ανέμου δημιούργησαν σημαντικές ζημιές, κυρίως στην παραλιακή ζώνη και στο λιμάνι της περιοχής

Ιστιοφόρο προσάραξε λόγω ισχυρών ανέμων στην Ερέτρια της Εύβοιας, δείτε βίντεο
Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι που έπληξαν την Εύβοια, με την Ερέτρια να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Όπως αναφέρει το evima.gr, οι ισχυρές ριπές του ανέμου δημιούργησαν σημαντικές ζημιές, κυρίως στην παραλιακή ζώνη και στο λιμάνι της περιοχής.

Στην Ερέτρια Ευβοίας, πολλά καταστήματα της παραλίας υπέστησαν φθορές, καθώς οι δυνατοί άνεμοι ξήλωσαν τέντες, ομπρέλες και εξοπλισμό εξωτερικών χώρων, προκαλώντας αναστάτωση σε επαγγελματίες και κατοίκους.



Στο λιμάνι της Ερέτριας ένα ιστιοφόρο προσάραξε εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, αρκετά σκάφη που ήταν δεμένα στην περιοχή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, με σπασμένα εξαρτήματα και φθορές στα κύτη τους.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης