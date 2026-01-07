Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Κολώνα φωτισμού έπεσε πάνω σε εν κινήσει ΙΧ στη Ρόδο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κολώνα φωτισμού έπεσε εν μέσω ισχυρών ανέμων στη Ρόδο, πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ροδινιού με τη μεταλλική κολώνα να καταλήγει σε ΙΧ, σπάζοντας το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου σύμφωνα με το rodiaki.gr.
Για την αντικατάσταση της κολώνας, είχε γίνει διαγωνισμός το περασμένο καλοκαίρι και βρέθηκε ανάδοχος, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία λόγω ένστασης εργολάβου, σύμφωνα με τον ALPHA.
Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν ο δήμος της Ρόδου, καθώς επίσης και η Τροχαία, προκειμένου να καταγράψει το σχετικό περιστατικό.
