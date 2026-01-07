Κολώνα φωτισμού έπεσε πάνω σε εν κινήσει ΙΧ στη Ρόδο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Αυτοκίνητο Οδηγός Δήμος

Κολώνα φωτισμού έπεσε πάνω σε εν κινήσει ΙΧ στη Ρόδο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Για την αντικατάσταση της κολώνας, είχε γίνει διαγωνισμός το περασμένο καλοκαίρι και βρέθηκε ανάδοχος, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία λόγω ένστασης εργολάβου

Κολώνα φωτισμού έπεσε πάνω σε εν κινήσει ΙΧ στη Ρόδο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
9 ΣΧΟΛΙΑ
Κολώνα φωτισμού έπεσε εν μέσω ισχυρών ανέμων στη Ρόδο, πάνω σε εν κινήσει αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Ροδινιού με τη μεταλλική κολώνα να καταλήγει σε ΙΧ, σπάζοντας το πίσω τζάμι του αυτοκινήτου σύμφωνα με το rodiaki.gr.

Για την αντικατάσταση της κολώνας, είχε γίνει διαγωνισμός το περασμένο καλοκαίρι και βρέθηκε ανάδοχος, ωστόσο δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία λόγω ένστασης εργολάβου, σύμφωνα με τον ALPHA.

Για το περιστατικό ειδοποιήθηκαν ο δήμος της Ρόδου, καθώς επίσης και η Τροχαία, προκειμένου να καταγράψει το σχετικό περιστατικό.

Κολώνα φωτισμού έπεσε πάνω σε εν κινήσει ΙΧ στη Ρόδο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κολώνα φωτισμού έπεσε πάνω σε εν κινήσει ΙΧ στη Ρόδο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης