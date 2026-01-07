Προφυλακίστηκε 54χρονη που έβαλε φωτιά και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα στο Ηράκλειο
Προφυλακίστηκε 54χρονη που έβαλε φωτιά και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα στο Ηράκλειο
Η 54χρονη έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα
Προφυλακίστηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα η 54χρονη που έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα και προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα στο Ηράκλειο Κρήτης.
Σύμφωνα με το patris.gr, η γυναίκα είδε ανοιχτή την μπαλκονόπορτα διαμερίσματος φιλικού της προσώπου και με ένα αναπτήρα, έβαλε φωτιά στην κουρτίνα. Ο ένοικος του διαμερίσματος έλειπε και είχε αφήσει λίγο την πόρτα ανοιχτή για να μπαινοβγαίνει η γάτα του. Ευτυχώς η φωτιά έσβησε μόνη της, ωστόσο προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο σπίτι.
Στη συνέχεια, η 54χρονη προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα που ήταν σταθμευμένα. Να σημειωθεί ότι η ίδια γυναίκα με καταγωγή από τον Βόλο, έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα. Πριν από τρεις περίπου μήνες είχε προκαλέσει και πάλι φθορές σε σταθμευμένα οχήματα σε κεντρική λεωφόρο του Ηρακλείου.
